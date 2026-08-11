Trump respalda a Infantino tras definir el Mundial como el más exitoso

El presidente de Estados Unidos Donald Trump respaldó este martes 11 de agosto la gestión del titular de la FIFA, Gianni Infantino al catalogar el Mundial 2026 en Norteamérica como el torneo más exitoso de la historia mediante una publicación realizada en su red social Truth Social.
“La FIFA estaría cometiendo un terrible error si, por cualquier razón, llegara a considerar reemplazar al presidente Gianni Infantino. Es fantástico, y acaba de presidir el Mundial más exitoso, cuatro veces más, jamás presentado.” Así decía parte del mensaje de Trump.
El pronunciamiento en la plataforma digital surge como un contrapeso público frente a las reservas manifestadas por organismos como la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).
Estos bloques continentales han expresado discrepancias sobre la reorganización del calendario internacional y la distribución de los recursos financieros.
En ese contexto, las declaraciones de Trump buscan otorgar respaldo político a la administración de la FIFA en la antesala de las discusiones sobre el próximo ciclo institucional. Los reportes oficiales del torneo destacaron cifras inéditas de asistencia en los estadios e ingresos derivados de la comercialización de derechos de transmisión e infraestructura.
Con esta manifestación en sus redes oficiales, la administración estadounidense valida el despliegue operativo ejecutado de manera conjunta durante la competición en suelo norteamericano. La postura de la Casa Blanca procura afianzar la posición del liderazgo actual del organismo futbolístico frente a la asamblea general de las federaciones afiliadas.
Por su parte, la cúpula de la FIFA busca aprovechar este aval para estabilizar sus alianzas estratégicas y sostener la continuidad de sus proyectos de expansión global frente a los cuestionamientos de los dirigentes regionales.
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