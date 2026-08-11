Atletas de ajedrez con discapacidad irán a Uzbekistán a representar a Panamá

La delegación panameña de ajedrez para personas con discapacidad encabezada por el atleta Elías Jiménez Morón participará del 10 al 20 de septiembre en la Tercera Olimpiada Mundial de la especialidad en Samarcanda, Uzbekistán sin contar con uniformes oficiales ni cobertura logística del Instituto Panameño de Deportes o del Comité Olímpico de Panamá debido a la falta de un reconocimiento federativo formal.

Jiménez Morón, diagnosticado con el síndrome de Treacher Collins y con deficiencia auditiva, explicó a La Estrella de Panamá, que el equipo acudirá a la cita internacional mediante autogestión completa. En ese sentido, enfatizó que la solicitud presentada a los estamentos gubernamentales busca la validación institucional del Estado y no la asignación de subsidios o estipendios directos.

“Nosotros estamos pidiendo el apoyo deportivo, darle visibilidad de que los discapacitados también están representado a Panamá ajedrez”, declaró Jiménez Morón, al referirse a la necesidad de contar con el escudo y la bandera nacional en la indumentaria oficial de competencia.

Según las declaraciones, actualmente la Federación Panameña de Ajedrez carece de un espacio especializado para atletas con limitaciones físicas, visuales o auditivas. Esta desatención obliga a los que desean participar en lo torneos a costear con sus propios salarios los pasajes aéreos, el hospedaje y la alimentación para cumplir con la agenda internacional.

Pese a las limitaciones materiales, el conjunto de Panamá registra antecedentes en el circuito organizado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

En la primera Olimpiada Mundial para personas con discapacidad que tuvo lugar en Belgrado, Serbia, el equipo panameño integró una representación del país. En la segunda cita internacional en Astana, Kazajistán, el equipo panameño se ubicó en la casilla 32 entre 34 naciones participantes, entre las que están Estados Unidos, Argentina, Chile, entre otros.

Durante la competencia celebrada en suelo kazajo, la FIDE otorgó a Jiménez Morón, una distinción especial como el competidor con discapacidad auditiva de mayor longevidad en el certamen. El atleta, quien aprendió la disciplina de forma autodidacta a los 15 años, acumula más de cinco décadas de trayectoria en las tablas nacionales.

“Panamá quedó entre los países que dio la sorpresa porque ni siquiera sabían que nosotros jugábamos ajedrez”, manifestó el vocero sobre el desempeño alcanzado en las ediciones anteriores frente a delegaciones de mayor presupuesto.