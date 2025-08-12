Equipo panameño de ajedrez listo para competir en Olimpiada Mundial Juvenil Sub-16

La delegación nacional de ajedrez panameña ya está lista para competir en la Olimpiada Mundial Juvenil Sub-16 de Ajedrez, que se celebrará en Barranquilla, Colombia, del 16 al 23 de agosto de 2025. Así lo anunció este martes 12 de agosto la Federación Panameña de Ajedrez (FAP).

La competición, avalada por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) reunirá a cerca de 2.000 participantes, entre jugadores, entrenadores y acompañantes, que representarán a más de 50 equipos de 43 países y de los cinco continentes.

“Estoy seguro de que la delegación panameña hará un buen trabajo”, afirmó Luis Esquivel, presidente de la FAP. También aprovechó para agradecer a Pandeportes por el apoyo continuo, destacando la cooperación que brindan para la promoción del ajedrez en el país.

El equipo panameño estará conformado por Ashley Castillo, Andrés Brown, José Fábrega Van De Laat y Samir Camargo. La delegación será capitaneada por Jorge Sánchez.

La competencia se jugará bajo un sistema suizo a 9 rondas, aunque este número podría reducirse a 7 si participan menos de 40 equipos. Cada encuentro por equipos se disputará en cuatro tableros con un control de tiempo de 45 minutos y un incremento de 10 segundos por movimiento.