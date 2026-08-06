Karol Wilson asegura su pase a la gran final de Operación Triunfo Estados Unidos

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.
La panameña Karol Wilson hizo historia al convertirse en la primera finalista de Operación Triunfo Estados Unidos, luego de ser seleccionada por el cuerpo de profesores gracias a su destacado desempeño y evolución dentro de la competencia.
Durante la más reciente gala, los profesores reconocieron el crecimiento artístico que la cantante ha demostrado desde su ingreso a La Academia, destacándola como la primera concursante en asegurar un lugar en la gran final del programa.
La directora de la academia, Erika Ender explicó que la decisión estuvo basada en la perseverancia, la entrega y la lucha que Karol ha demostrado a lo largo del concurso, cualidades que la hicieron merecedora de este importante reconocimiento.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de Operación Triunfo Estados Unidos (@operaciontriunfousa)
Una publicación compartida de Operación Triunfo Estados Unidos (@operaciontriunfousa)
Con este logro, la representante panameña se acerca al objetivo de conquistar el título del reality musical y mantiene en alto el nombre de Panamá en una de las competencias de talento más importantes de la televisión hispana.
La semifinal de Operación Triunfo Estados Unidos se celebrará el domingo 9 de agosto, mientras que la gran final será transmitida el lunes 10 de agosto de 2026 a las 7:00 p.m. (hora de Panamá) a través de la cadena Telemundo.
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...
Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...