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Farándula

Karol Wilson asegura su pase a la gran final de Operación Triunfo Estados Unidos

Karol Wilson brilla y se convierte en la primera finalista del reality de Telemundo.
Karol Wilson brilla y se convierte en la primera finalista del reality de Telemundo. @karol_ot_usa
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/08/2026 10:37
La perseverancia y el crecimiento de Karol Wilson la llevaron a la gran final del concurso

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La panameña Karol Wilson hizo historia al convertirse en la primera finalista de Operación Triunfo Estados Unidos, luego de ser seleccionada por el cuerpo de profesores gracias a su destacado desempeño y evolución dentro de la competencia.

Durante la más reciente gala, los profesores reconocieron el crecimiento artístico que la cantante ha demostrado desde su ingreso a La Academia, destacándola como la primera concursante en asegurar un lugar en la gran final del programa.

La directora de la academia, Erika Ender explicó que la decisión estuvo basada en la perseverancia, la entrega y la lucha que Karol ha demostrado a lo largo del concurso, cualidades que la hicieron merecedora de este importante reconocimiento.

Con este logro, la representante panameña se acerca al objetivo de conquistar el título del reality musical y mantiene en alto el nombre de Panamá en una de las competencias de talento más importantes de la televisión hispana.

La semifinal de Operación Triunfo Estados Unidos se celebrará el domingo 9 de agosto, mientras que la gran final será transmitida el lunes 10 de agosto de 2026 a las 7:00 p.m. (hora de Panamá) a través de la cadena Telemundo.

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