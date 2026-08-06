Karol Wilson asegura su pase a la gran final de Operación Triunfo Estados Unidos

La panameña Karol Wilson hizo historia al convertirse en la primera finalista de Operación Triunfo Estados Unidos, luego de ser seleccionada por el cuerpo de profesores gracias a su destacado desempeño y evolución dentro de la competencia.

Durante la más reciente gala, los profesores reconocieron el crecimiento artístico que la cantante ha demostrado desde su ingreso a La Academia, destacándola como la primera concursante en asegurar un lugar en la gran final del programa.

La directora de la academia, Erika Ender explicó que la decisión estuvo basada en la perseverancia, la entrega y la lucha que Karol ha demostrado a lo largo del concurso, cualidades que la hicieron merecedora de este importante reconocimiento.