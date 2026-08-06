Comercio al por menor de Panamá se prepara para el consumo del décimo tercer mes

Analistas del sector señalan que las empresas minoristas deben priorizar la gestión de inventarios para evitar rupturas de stock , al tiempo que diseñan campañas de promoción orientadas a maximizar la captura del ingreso adicional de los consumidores.

Este flujo de efectivo representa una coyuntura estratégica para el comercio formal, que enfrenta la exigencia de reestructurar sus operaciones y garantizar el suministro continuo de productos de alta demanda en los puntos de venta.

La llegada de agosto marca un periodo decisivo para el sector de comercio al por menor y consumo masivo en Panamá. La inyección de liquidez proveniente del desembolso de la segunda partida del décimo tercer mes , prestación laboral por ley, moviliza el poder adquisitivo de miles de trabajadores en el país e impulsa la actividad comercial del segundo semestre.

En el ámbito operativo, la integración entre las ventas en tiendas físicas y los canales digitales (omnicanalidad) constituye uno de los ejes centrales de la temporada. Los comercios buscan responder a los patrones de compra de los consumidores sin saturar sus plataformas de atención.

Asimismo, el incremento proyectado en el volumen de transacciones financieras exige un control riguroso sobre el cumplimiento tributario. Durante estas semanas de alta concentración comercial, las autoridades y consultores del sector enfatizan la necesidad de mantener transparencia en los reportes fiscales y contables.

Anabella Ramírez, directora ejecutiva de Business Consulting en EY, explicó que el pago de este beneficio laboral exige a los establecimientos comerciales adoptar una gestión con mayor eficiencia directiva.

“El pago del décimo tercer mes en agosto no solo impulsa el consumo, sino que también exige a las empresas del sector retail una gestión más eficiente y estratégica”, afirmó Ramírez, al tiempo que destacó la importancia de convertir la alta demanda de la temporada en un factor de consolidación comercial e incremento de la confianza en el mercado.

El comportamiento de las ventas durante este mes servirá como indicador para medir el nivel de consumo de los hogares panameños y la capacidad de respuesta de la industria minorista ante los picos de liquidez del mercado nacional.