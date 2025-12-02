Sector privado pagará $256 millones en décimo tercer mes

El décimo tercer mes de diciembre representará un fuerte movimiento de liquidez en la economía panameña. De acuerdo con una estimación del Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Ceecam), el sector privado desembolsará aproximadamente $256.2 millones en concepto del XIII mes correspondiente a diciembre de 2025.

El cálculo fue elaborado con base en cifras de la Caja de Seguro Social (CSS) y corresponde al pago que recibirán más de 833,460 trabajadores del sector privado que generan cotizaciones activas en el sistema.

El décimo tercer mes de diciembre es tradicionalmente el más alto del año debido a la mayor cantidad de empleados activos y al efecto de salarios más elevados en comparación con las otras dos partidas de abril y agosto. Además, coincide con el periodo de mayor actividad comercial, lo que lo convierte en un motor significativo para la demanda interna.

Con más de $256 millones en circulación, el sector privado vuelve a ser uno de los componentes principales del impulso estacional que recibe el comercio al detalle, el transporte, los servicios y el sector logístico durante la época navideña.

El monto proyectado alcanzará a aproximadamente 833,460 empleados, según el Ceecam, un indicador que refleja la dimensión del empleo formal privado en el país.

Para los trabajadores, el décimo representa un alivio financiero en un período caracterizado por mayores gastos, compras de temporada y compromisos de fin de año. Estudios de Konzerta del mercado laboral indican que entre el 75 % y 80 % de los trabajadores destinan este pago a cubrir gastos navideños, obligaciones financieras o ahorro.

Comparaciones frente a años previos

La estimación de diciembre de 2025 muestra un leve crecimiento respecto a las proyecciones realizadas para periodos anteriores. Factores como el aumento sostenido de la planilla privada, la recuperación gradual de sectores como comercio, construcción y transporte, y los ajustes salariales puntuales en algunas industrias han reforzado la masa salarial base sobre la cual se calcula el décimo.