IDAAN frena contrato de $2.68 millones para reparar fugas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) puso freno a una contratación de $2.68 millones destinada a reparar fugas, cambiar válvulas y sustituir hidrantes en la Gerencia Metropolitana. La entidad canceló el proceso antes de recibir las propuestas económicas de las empresas interesadas y anunció que reformulará el Capítulo III, correspondiente a las especificaciones técnicas del pliego de cargos. La decisión consta en la Resolución N.° 088 del 21 de julio de 2026, firmada por el director ejecutivo del IDAAN, Antonio Tercero González. El documento cita el artículo 74 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, que permite cancelar un procedimiento antes de la recepción de propuestas. El contrato tenía un precio de referencia de $2,681,291.60 y buscaba atender siete áreas de cobertura de la Gerencia Metropolitana. La cancelación ocurre apenas 13 días después de la reunión previa y homologación del proceso, en la que las empresas interesadas plantearon consultas sobre equipos, supervisión, materiales, accesorios, horarios de trabajo y atención de emergencias.

El problema que el contrato debía atacar

Detrás de la contratación existe un problema de mayor alcance: las pérdidas de agua potable. Según el pliego de cargos utilizado para el proceso, las fugas representan aproximadamente el 25% de la producción de las plantas del IDAAN, con especial incidencia en los distritos de Panamá y San Miguelito. El dato convierte la contratación en algo más que una operación de mantenimiento. El objetivo era atender parte de una de las principales dificultades que enfrenta el sistema de distribución: el agua que se produce, pero que no llega de forma efectiva a los usuarios. El contrato contemplaba trabajos de reparación de tuberías, reemplazo de redes antiguas y atención de daños en distintos puntos de la Gerencia Metropolitana. Entre las labores previstas estaban la sustitución de tuberías de asbesto cemento por PVC y de hierro fundido por hierro dúctil, además de la reparación de fugas y el reemplazo de válvulas e hidrantes.

Las preguntas que surgieron antes de la cancelación

El 8 de julio se realizó la reunión previa y homologación del proceso. La sesión duró aproximadamente 21 minutos y contó con la participación de tres posibles proponentes: Consorcio Electromecánico S.A., QRT Arquitectos y BVA Corporation S.A. Las consultas se concentraron en aspectos técnicos y operativos del contrato. Consorcio Electromecánico S.A. preguntó si las retroexcavadoras podían ser alquiladas. El IDAAN respondió que el equipo debía ser propio. QRT Arquitectos consultó sobre las funciones del ingeniero civil, el suministro de tuberías de PVC y hierro dúctil, el reconocimiento de accesorios y la comunicación durante incidentes nocturnos. En ese caso, la entidad respondió que el ingeniero civil sería el supervisor general y que el suministro de materiales correspondería a la empresa contratista. BVA Corporation S.A., por su parte, preguntó si se mantenía la denominada “nota de aceptación”. La respuesta fue afirmativa. El acta de la reunión indica que no hubo preguntas sobre otros capítulos del pliego y que los puntos sometidos a homologación quedaron establecidos. Sin embargo, 13 días después, el IDAAN canceló el procedimiento debido a la necesidad de reestructurar precisamente el capítulo de especificaciones técnicas. La resolución no identifica de manera detallada cuáles son las deficiencias que la institución detectó en ese capítulo.

Un contrato dividido en siete áreas