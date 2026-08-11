Pandeportes garantiza colaboración total ante auditoría de la Contraloría

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) reafirmó su disposición de colaborar con la Contraloría General de la República ante el próximo inicio de un proceso de auditoría a la institución.

A través de un pronunciamiento, Pandeportes aseguró que mantiene su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las disposiciones institucionales y legales que corresponden al ente fiscalizador.

La entidad señaló que, desde el inicio de la presente administración, ha mantenido una política permanente de colaboración con los organismos de control del Estado, atendiendo los distintos procesos de fiscalización y los requerimientos de información que le han sido formulados.