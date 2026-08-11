Pandeportes garantiza colaboración total ante auditoría de la Contraloría

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) reafirmó su disposición de colaborar con la Contraloría General de la República ante el próximo inicio de un proceso de auditoría a la institución.
A través de un pronunciamiento, Pandeportes aseguró que mantiene su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las disposiciones institucionales y legales que corresponden al ente fiscalizador.
La entidad señaló que, desde el inicio de la presente administración, ha mantenido una política permanente de colaboración con los organismos de control del Estado, atendiendo los distintos procesos de fiscalización y los requerimientos de información que le han sido formulados.
Pandeportes indicó que, en el marco de esta auditoría, brindará todas las facilidades necesarias para el desarrollo de los trabajos anunciados por la Contraloría.
Asimismo, aseguró que pondrá a disposición de los equipos de auditores los expedientes administrativos y la documentación técnica y financiera que sean requeridos, con el objetivo de facilitar el proceso de fiscalización y contribuir al cumplimiento de las funciones de la Contraloría.
La institución reiteró que su actuación estará enfocada en garantizar el acceso a la información necesaria y mantener una colaboración institucional durante el proceso de auditoría.
También señaló que continúa desarrollando los proyectos deportivos que le han sido encomendados, los cuales avanzan conforme a las distintas etapas previstas en la normativa de contratación pública y bajo los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico.
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