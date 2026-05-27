ITSE pide $1.28 millones para pagos pendientes en medio de auditoría de la Contraloría

La gerente educativa encargada del instituto, <b>Susein Sáez, respondió que la auditoría todavía se encuentra en fase preliminar y que Contraloría entregó observaciones iniciales para que la institución presentara sus descargos.</b>'El informe final es el que se le va a hacer entrega al Consejo Directivo', explicó.<b>Sáez indicó que el ITSE ya remitió documentación adicional solicitada por los auditores dentro del plazo de 10 días hábiles otorgado por la entidad fiscalizadora.</b>Aunque durante la sesión no se detalló oficialmente el alcance de la auditoría,<b> las intervenciones apuntan a revisiones relacionadas con contrataciones, manejo presupuestario, convenios institucionales y ejecución de recursos.</b>Uno de los puntos <b>sensibles mencionados durante la comparecencia fue la cancelación de un programa desarrollado junto a UPA</b>, que según la administración actual fue suscrito durante la gestión anterior sin aprobación del Consejo Directivo ni refrendo de Contraloría.La administración también defendió la continuidad de los servicios de limpieza y seguridad alegando razones de salud pública y protección estudiantil.El ITSE mantiene actualmente una matrícula superior a los 5 mil estudiantes, según cifras presentadas ante la comisión legislativa.La institución solicitó el crédito adicional utilizando fondos provenientes de saldos de caja del cierre fiscal de 2025.La mayor parte de los recursos se destinaría al pago de servicios de limpieza y vigilancia acumulados durante los periodos cuestionados.Al final de la jornada se aprobó el crédito adicional por $1.2 millones destinados a pagar servicios de limpieza, seguridad y formación técnica, para garantizar la continuidad operativa y así evitar riesgos de morosidad.