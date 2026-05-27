ITSE pide $1.28 millones para pagos pendientes en medio de auditoría de la Contraloría

La auditoría que realiza la Contraloría General de la República al Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) quedó en el centro del debate legislativo luego de que diputados cuestionaran que empresas de limpieza y seguridad prestaran servicios durante meses sin contratos vigentes, una situación que, según se expuso en la Comisión de Presupuesto, no aparece entre los hallazgos preliminares del proceso de fiscalización.

La discusión surgió durante la sustentación de un crédito adicional por $1.28 millones solicitado por el ITSE para cancelar pagos pendientes a proveedores de limpieza, vigilancia y software académico.

Durante la sesión, la diputada por la libre postulación Janine Prado cuestionó a las autoridades de la institución sobre los periodos adeudados y la continuidad de servicios pese al vencimiento de contratos.

Según explicó la directora de asesoría legal del ITSE, Vilma de Luca, una de las empresas de limpieza comenzó a operar en 2023 antes de que el contrato fuera refrendado por Contraloría, debido a la necesidad de mantener el servicio activo dentro del campus.

La funcionaria señaló que posteriormente los contratos de limpieza y seguridad vencieron en 2025 y las empresas continuaron prestando servicios “de buena fe”, mientras la institución enfrentaba limitaciones presupuestarias que impedían iniciar nuevos procesos de contratación.

“Las ambas empresas, la de seguridad y la de aseo, se han quedado prestando el servicio desde entonces (...) sin contrato”, explicó De Luca durante la comparecencia.

El intercambio tomó fuerza cuando Prado preguntó si esa situación formaba parte de la auditoría que desarrolla Contraloría dentro de la institución.

“Wow, pues no encuentra semejante hallazgo”, reaccionó la diputada, al señalar que la entidad fiscalizadora mantenía una auditoría interna en el ITSE.