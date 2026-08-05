‘Hay que cuidar cada dólar’: Comité Olímpico no se opone a la auditoría

La presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), Damaris Young, respaldó la fiscalización de la Contraloría General de la República este miércoles 5 de agosto durante el Foro de Deporte de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), tras las diligencias iniciadas por auditores en el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) para requerir información sobre la ejecución presupuestaria de los Juegos Suramericanos de la Juventud.

En su intervención, la dirigente explicó la estructura operativa mediante la cual se administraron los recursos asignados a la justa internacional celebrada el pasado mes de abril.

Young sostuvo que “los Juegos se manejaron a través de un modelo de gestión inédito, a través de un convenio de colaboración entre Pandeportes y el Comité, que fue aprobado por el Consejo”, añadiendo que toda la ejecución presupuestaria de manera directa correspondía al Comité Técnico Interinstitucional para la aprobación de los fondos.

A su vez, la presidenta detalló el estado del proceso de entrega de los documentos financieros exigidos por las normas institucionales. Indicó que el COP ha entregado los informes de rendición de cuentas de conformidad con el acuerdo alcanzado y precisó que la organización se encuentra “al pendiente de la recepción del último entregable para poder presentar esa memoria final” del evento deportivo.

Por otra parte, la titular del organismo abordó la presencia de los funcionarios del ente fiscalizador en las instalaciones de Pandeportes, donde se requirieron expedientes financieros sobre la partida presupuestaria de 30 millones de dólares y gestiones de cobro tramitadas durante la organización.

Sobre este punto, expresó que “con respecto a los procesos de fiscalización de los fondos públicos, creo que es normal y natural, pasa siempre”, subrayando que “hay que cuidar cada dólar de los panameños y nosotros como organización estaremos siempre dispuestos y prestos a atender cualquiera consulta o duda que tenga la Contraloría sobre la gestión de los usos de fondos”.

De esta manera, las diligencias de la Contraloría continuarán en Pandeportes durante los próximos días, mientras la dirigencia del COP consolida el informe de cierre presupuestario con el fin de culminar la fiscalización de los recursos estatales asignados a los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2026.