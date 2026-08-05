Casco Antiguo incorpora cinco buses 100% eléctricos para el transporte público

El Casco Antiguo de la ciudad de Panamá incorporó este miércoles 5 de agosto cinco nuevos buses 100% eléctricos al servicio de transporte colectivo de MiBus, una iniciativa con la que el Gobierno busca disminuir la contaminación, reducir la congestión vehicular y fortalecer la movilidad en uno de los principales destinos turísticos del país.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó el inicio oficial de operaciones frente al Palacio de Las Garzas, donde abordó una de las nuevas unidades para conocer de primera mano sus características y funcionamiento.

“Estoy muy complacido de tener hoy estas unidades que van a recorrer el circuito del Casco Antiguo para ayudar a que este sector no se congestione de carros y que no se contamine con el uso de vehículos de gasolina. Aquí se mueve mucho el turismo y seguirá aumentando”, expresó el mandatario.

Mulino destacó que la inversión supera el millón de balboas y señaló que el proyecto responde al crecimiento comercial y turístico que experimenta el centro histórico de la capital.

Las unidades fueron adquiridas por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y serán operadas por MiBus como parte de una estrategia para promover un transporte más sostenible dentro del sitio declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Cada autobús tiene capacidad para 60 pasajeros y funciona con un sistema de tracción totalmente eléctrico que incorpora freno regenerativo y suspensión controlada electrónicamente.

Además, cuentan con acceso de piso bajo, rampas para personas con discapacidad, espacios para sillas de ruedas y coches de bebé, señalización en sistema Braille y botones de asistencia para garantizar la accesibilidad universal.

En materia de seguridad, disponen de una cabina protegida para el conductor, siete cámaras de vigilancia y un sistema avanzado de asistencia a la conducción (ADAS), que incluye alertas de colisión frontal, detección de peatones, monitoreo de distancia y advertencias por cambio involuntario de carril.

Los usuarios también tendrán acceso a conexión inalámbrica a internet (WiFi), sistemas de telemetría para el monitoreo en tiempo real del servicio y altavoces internos y externos para mejorar la experiencia de viaje.

Durante el acto participaron los ministros Juan Carlos Orillac y María Eugenia Herrera; la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León; el director general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Nicolás Brea Kavasila, y el gerente de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega, entre otras autoridades.