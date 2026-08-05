Foro de Deporte de Apede 2026: El plan para transformar vidas y el país

Una nueva iniciativa ha nacido dentro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede). En busca de hacer crecer el deporte panameño, ya sea el fútbol, boxeo, baloncesto entre muchas otras disciplinas, el ente decidió celebrar el Foro de Deporte 2026 con la misión de ser ese medio conductor entre el sector público y privado para realzar el deporte en nuestro país.

Durante este evento, el cual se celebró este miércoles 5 de agosto en el Salón de la Fama y Museo del Deporte, contó con la participación de varios exponentes líderes en cada sector, ya sea en la parte deportiva, económica o en la tecnología que también es parte crucial en el desarrollo de los atletas hoy en día.

Pedro Boyd, presidente de la Comisión de Asuntos Deportivos de APEDE, resaltó que el deporte tiene el poder de cambiar el rumbo de una persona, de una comunidad e incluso de un país. “Queremos demostrar, con experiencias y evidencia, que invertir en deporte es invertir en salud, educación, seguridad, inclusión y desarrollo. Nuestro objetivo es impulsar una conversación que inspire acciones concretas para aprovechar todo su potencial”, resaltó Boyd.

Entre algunos exponentes estuvieron Félix Abadía, subdirector de Pandeportes; Jhony Mosquera, encargado de deportes del Meduca; Damaris Young, presidente del Comité Olímpico de Panamá; Giorgio Famiglietti, comisionado de la Liga Panameña de Fútbol (LPF); Gabriel Gómez, exjugador de la selección de Panamá; Miguel Zúñiga, secretario general de la Fepafut; entre otros.

Rafael Virzi, director del Veraguas United club miembro de la LPF, destacó la importancia de la regionalización que ha tenido la liga. Este caso de éxito, como lo han calificado algunos expertos, ha repercutido de manera positiva en la provincia, sobre todo en el aspecto económico y en la creación de empleos informales.

“Hemos vivido experiencias bonitas personales, pero también económicas. En Veraguas se han desarrollado mucho este apartado, el estadio se llena y eso es gracias también al factor económico. Hemos creado una economía dentro del equipo, los trabajos informales también se ven beneficiados”, resaltó el directivo del Veraguas United.

Por otra parte, Mosquera habló sobre el rol que ha tenido el Meduca para apoyar a los estudiantes a ser parte de este ecosistema deportivo.

“Hemos trabajado desde el día uno en el sector del deporte. Queremos ser ese semillero para los más chicos. Había un divorcio entre el Meduca, los entes deportivos y hemos ido trabajando en ello. Tener los acercamientos y hemos visto los frutos. También estamos trabajando en las capacitaciones con la Federación Panameña de Baloncesto (Febapa) y la Fepafut, sobre todo a los docentes de educación física, algo que no se hacía muchísimo tiempo”, destacó.

Recientemente Panamá fue sede de los Juegos Suramericanos de la Juventud, un hecho más que importante para el país. Nuestra nación tan solo había sido sede de un evento multideportivo en tres ocasiones (1938, 1970 y 1973) por lo que este hecho repercuto a gran escala.

Damaris Young, presidenta de la COP, dio detalles sobre el informe final de estos juegos y que estará disponible a la población. La presidenta brindó datos importantes sobre el impacto económico que tuvo la celebración de estos juegos en nuestro país.

Por cada 1.00$ invertido en los Juegos Suramericanos de la Juventud, se generaron 2.99$ en la economía de Panamá, esto según detalló la propia presidenta. En la presentación se menciona que este evento tuvo un impacto económico importante en las arcas con un estimado de 75.4 millones de dólares como impacto económico. Sumado a ello, se generaron 2.855 empleos temporales en 14 días de competición.

A nivel deportivo, nuestro país finalizó en el octavo puesto del medallero final con un total de 29 medallas, siendo de ellas seis de oro, seis de plata y 17 de bronce. Además de esto, se dejaron infraestructuras deportivas con estándares internacionales, como el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes Luis ‘Matador’ Tejada.

Asimismo, Omar Acosta, encargado de deportes de la Alcaldía de Panamá, señaló que “se ha establecido una alianza entre el gobierno y la empresa privada. Muchas veces, como alcaldía, ese primer contacto entre el niño y la idea de practicar un deporte. Estamos en la misión de la recuperación de las infraestructuras. Lo que buscamos es que el niño tenga un espacio deportivo, ese niño que sueña con cumplir con su objetivo deportivo, pueda lograrlo y no se desvíe de su camino”.