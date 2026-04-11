Moca condena la irrupción de la Contraloría en investigación de la Procuraduría

El partido Movimiento Otro Camino (Moca) condenó la tarde de este sábado 11 de abril la irrupción de la Contraloría General de la República en una diligencia del Ministerio Público, al considerar que se trata de una actuación que afecta el desarrollo de una investigación penal en curso.

El pronunciamiento surge luego de que la Procuraduría General de la Nación confirmara, este 9 de abril, que funcionarios de la Contraloría irrumpieron en una diligencia activa de la Fiscalía Superior Anticorrupción, lo que impidió que esta pudiera concluirse.

La citada diligencia formaba parte de una investigación por el presunto delito enriquecimiento injustificado a el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, proceso que fue iniciado a partir de auditorías y una denuncia presentada por la Contraloría ante el Ministerio Público.

En su comunicado, Moca cuestionó que, pese a que la Contraloría negó cualquier interferencia, la presencia de su máxima autoridad [Anel Flores] en la sede fiscal durante una diligencia activa constituye un hecho que no puede ser justificado posteriormente.

El colectivo político sostuvo que ninguna explicación institucional “valida, autoriza ni da cobertura legal” a la interrupción de un acto investigativo ordenado por autoridad competente.

Asimismo, el partido enfatizó que la Contraloría tiene funciones de fiscalización del gasto público, pero carece de facultades para intervenir en diligencias penales, subrayando que esta separación de funciones es esencial para garantizar el Estado de derecho.

El Colegio Nacional de Abogados también se pronunció sobre lo ocurrido, calificándolo como una “grave extralimitación de funciones”. En la misma línea, organizaciones especializadas advirtieron que este tipo de actuaciones puede retrasar los procesos judiciales, afectar la validez de las pruebas y debilitar la confianza ciudadana en las instituciones.

Moca reiteró que la corrupción es un problema estructural que impide que los recursos del Estado lleguen a la población, y advirtió que una institución de control que obstaculiza investigaciones penales estaría incumpliendo su función constitucional.

En tanto, la Contraloría General de la República negó la tarde de este 10 de abril haber irrumpido en la Fiscalía Anticorrupción el 9 de abril y aseguró que tampoco interfirió con sus investigaciones en curso.

“En ningún momento, funcionarios de la Contraloría ni el contralor [Anel Flores], han irrumpido en diligencias del Ministerio Público ni interferido en investigaciones en curso”, afirmó la entidad.

Según la Procuraduría, esos funcionarios intervinieron durante la diligencia, lo que impidió que la misma pudiera concluirse.

Los auditores estaban siendo entrevistados por requerimiento de la autoridad competente dentro de una investigación que involucra a Carrizo.

Por su lado, la defensa de Carrizo emitió este viernes 10 de abril un pronunciamiento público en el que exige el respeto al debido proceso y al Estado de derecho tras conocerse de la presunta irrupción de Flores, en una fiscalía anticorrupción este jueves 9 de abril.

El equipo legal, aseguró que Carrizo muestra disposición de enfrentar a la justicia con el objetivo de demostrar su inocencia.

Asimismo, instaron a las autoridades competentes a garantizar el cumplimiento de la ley, el debido proceso y el principio de presunción de inocencia.

La defensa también señaló que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de esclarecer los hechos y comunicar con transparencia al país la situación jurídica del caso. En esa misma línea, cuestionaron la solidez de un informe que, según indican, presenta “inconsistencias graves”.