IMA realizará mega feria este 17 de agosto: ¿Dónde y a qué hora?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este 17 de agosto realizará una mega feria en el Centro Comercial Los Pueblos, en Juan Díaz, a partir de las 7:00 a.m.

La entidad informó que los asistentes podrán encontrar una variedad de productos básicos a precios económicos, como parte de las opciones disponibles para la canasta básica familiar.

El IMA recordó a los consumidores la importancia de llevar su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables para facilitar el proceso de compra durante la jornada.

La mega feria forma parte de las actividades que desarrolla la institución para acercar productos de primera necesidad a la población a precios accesibles.