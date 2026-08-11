IMA realizará mega feria este 17 de agosto: ¿Dónde y a qué hora?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este 17 de agosto realizará una mega feria en el Centro Comercial Los Pueblos, en Juan Díaz, a partir de las 7:00 a.m.
La entidad informó que los asistentes podrán encontrar una variedad de productos básicos a precios económicos, como parte de las opciones disponibles para la canasta básica familiar.
El IMA recordó a los consumidores la importancia de llevar su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables para facilitar el proceso de compra durante la jornada.
La mega feria forma parte de las actividades que desarrolla la institución para acercar productos de primera necesidad a la población a precios accesibles.
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