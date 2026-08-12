Autos, propiedades y transferencias: el rastro que sigue la Fiscalía de Publio De Gracia

La investigación que terminó con la aprehensión del ex director general de Ingresos Publio Anselmo De Gracia Tejada comenzó con una auditoría de la Contraloría General de la República y desembocó, más de tres meses después, en una operación de la Fiscalía Anticorrupción que incluyó su captura, la de su esposa y el aseguramiento provisional de vehículos, propiedades y cuentas bancarias. De acuerdo con la documentación de la Fiscalía Superior Anticorrupción que obtuvo La Estrella de Panamá, el punto central de la investigación es un supuesto enriquecimiento injustificado de $724,682 durante el periodo en que De Gracia estuvo al frente de la Dirección General de Ingresos (DGI), entre julio de 2019 y junio de 2024, más un año adicional analizado por los auditores.

La Fiscalía sostiene que el exfuncionario tuvo recursos provenientes de fuentes conocidas por $1,751,809, mientras que sus recursos monetarios utilizados y saldos bancarios alcanzaron $2,476,492. La diferencia de $724,682.39 es la suma que, según el informe de auditoría, no pudo ser justificada. La investigación se inició formalmente el 25 de mayo de 2026, a partir de los hallazgos contenidos en un informe de auditoría de la Contraloría. Desde ahí, el Ministerio Público comenzó a reconstruir los ingresos, gastos, propiedades, vehículos, préstamos, tarjetas de crédito y transferencias realizadas por De Gracia y personas de su entorno.

De director de la DGI a investigado

Publio De Gracia ocupó la DGI desde el 2 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2024. Según documentos incorporados al expediente, su salario mensual como director de la DGI era de $3,000, además de $3,000 en gastos de representación. La Fiscalía también tomó en cuenta otros ingresos que el exfuncionario podía acreditar. Durante su gestión en la DGI recibió $390,564 entre salarios, vacaciones, gastos de representación, décimo tercer mes y fondos relacionados con la gestión tributaria. A esto se sumaron $32,920 en viáticos y $41,422 en honorarios profesionales. La conclusión de la auditoría fue que existía una diferencia de $724,682 que no había podido ser explicada mediante fuentes legítimas conocidas.

Tarjetas de crédito: uno de los principales focos

Uno de los elementos que adquiere mayor relevancia dentro del expediente son las tarjetas de crédito del ex director de la DGI. Entre ellas aparecen tarjetas de Banco General y BAC, con consumos individuales que superan los miles de dólares. El análisis también señaló que se realizaron pagos importantes a estas obligaciones y que parte de los fondos utilizados para cancelarlas tenía una procedencia que no pudo ser establecida. La documentación financiera identifica esta conducta dentro de una tipología denominada “pago de obligaciones financieras mediante recursos cuya fuente de financiamiento no ha sido plenamente justificada”.

Transferencias, propiedades y vehículos

El expediente también reconstruye una serie de movimientos financieros. Entre los documentos incorporados aparece un total de $364,120 en transferencias a terceros, incluyendo movimientos entre distintas cuentas y transferencias mediante Yappys. También fueron identificados pagos relacionados con propiedades, préstamos de vehículos, seguros, mantenimiento de condominios y otras obligaciones financieras. Uno de los bienes examinados es la unidad 49-B Sur del P.H. Costanera, en Bella Vista. Según la investigación, se realizaron pagos por $21,710 para su adquisición desde una cuenta corriente a nombre de Publio De Gracia y Elaine Salterio. El expediente también registra pagos por préstamos de vehículos, entre ellos un BMW X3 modelo 2022, además de otros compromisos financieros.

Sin embargo, la Fiscalía puso bajo análisis movimientos relacionados con personas de su entorno, entre ellas su madre, su hermano, su esposa y Ninoska Ríos Samaniego, quien trabajó como asistente en la DGI. Uno de los elementos señalados por el Ministerio Público es un BMW adquirido por De Gracia en 2023 y posteriormente traspasado a su madre en 2025.