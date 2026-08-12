‘Mucha fuerza, Leo’: Cristiano Ronaldo consuela a Messi tras el fallecimiento de su padre

La familia de Lionel Messi continúa viviendo momentos difíciles tras el reciente fallecimiento de su padre, Jorge Messi el pasado sábado 8 de agosto. Rápidamente la familia se traslado hasta Rosario, Argentina para darle el último adiós al padre del rosarino.

Sin embargo no fue hasta este miércoles 12 de agosto cuando el propio futbolista acudió a las redes sociales para despedir a su padre con un sincero y desgarrador mensaje. “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, fue parte del mensaje publicado.

Miles de comentarios han llegado a la publicación, entre ellos uno de Cristiano Ronaldo. Ambos futbolistas tuvieron una de las rivalidades más importantes del siglo, pero todo siempre quedaba dentro de la cancha. Una vez más se mostró el gran profesionalismo entre ambos y la cordialidad que existe.

El portugués dejó un mensaje de apoyo hacia la familia de Messi y por supuesto hacia el propio futbolista. “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, fue el mensaje del delantero luso.