Senniaf reporta avances en los procesos de adopción en Panamá

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informó que fortalece los procesos de adopción en Panamá como una medida de protección definitiva para niños, niñas y adolescentes que, por distintas circunstancias, no pueden permanecer con su familia de origen ni ser reintegrados a ella.

La entidad detalló que actualmente 36 familias han sido declaradas idóneas para adoptar, luego de cumplir con las etapas de evaluación, capacitación y preparación establecidas por la legislación nacional. De este total, 31 corresponden a familias nacionales y cinco a familias internacionales.

Asimismo, la Senniaf informó que 51 niños, niñas y adolescentes se encuentran en estado de adoptabilidad, por lo que pueden ser considerados para integrarse a una familia adoptiva, de acuerdo con los procedimientos establecidos y atendiendo siempre a su interés superior.