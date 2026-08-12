Senniaf reporta avances en los procesos de adopción en Panamá

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informó que fortalece los procesos de adopción en Panamá como una medida de protección definitiva para niños, niñas y adolescentes que, por distintas circunstancias, no pueden permanecer con su familia de origen ni ser reintegrados a ella.
La entidad detalló que actualmente 36 familias han sido declaradas idóneas para adoptar, luego de cumplir con las etapas de evaluación, capacitación y preparación establecidas por la legislación nacional. De este total, 31 corresponden a familias nacionales y cinco a familias internacionales.
Asimismo, la Senniaf informó que 51 niños, niñas y adolescentes se encuentran en estado de adoptabilidad, por lo que pueden ser considerados para integrarse a una familia adoptiva, de acuerdo con los procedimientos establecidos y atendiendo siempre a su interés superior.
La institución explicó que brinda orientación a las personas interesadas en adoptar y las acompaña durante las distintas etapas del proceso. Para ello, los solicitantes deben cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente y participar en las evaluaciones y capacitaciones correspondientes.
La Senniaf destacó que estos procedimientos buscan garantizar que cada adopción se desarrolle de manera responsable, transparente y conforme al marco legal, priorizando en todo momento el bienestar y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
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