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Senniaf reporta avances en los procesos de adopción en Panamá

Crece el proceso de adopción en Panamá con familias nacionales y extranjeras.
Crece el proceso de adopción en Panamá con familias nacionales y extranjeras. Esi Grünhagen | Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/08/2026 11:57
Decenas de niños y familias forman parte actualmente del proceso de adopción en Panamá

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informó que fortalece los procesos de adopción en Panamá como una medida de protección definitiva para niños, niñas y adolescentes que, por distintas circunstancias, no pueden permanecer con su familia de origen ni ser reintegrados a ella.

La entidad detalló que actualmente 36 familias han sido declaradas idóneas para adoptar, luego de cumplir con las etapas de evaluación, capacitación y preparación establecidas por la legislación nacional. De este total, 31 corresponden a familias nacionales y cinco a familias internacionales.

Asimismo, la Senniaf informó que 51 niños, niñas y adolescentes se encuentran en estado de adoptabilidad, por lo que pueden ser considerados para integrarse a una familia adoptiva, de acuerdo con los procedimientos establecidos y atendiendo siempre a su interés superior.

Senniaf garantiza procesos de adopción responsables y transparentes

La institución explicó que brinda orientación a las personas interesadas en adoptar y las acompaña durante las distintas etapas del proceso. Para ello, los solicitantes deben cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente y participar en las evaluaciones y capacitaciones correspondientes.

La Senniaf destacó que estos procedimientos buscan garantizar que cada adopción se desarrolle de manera responsable, transparente y conforme al marco legal, priorizando en todo momento el bienestar y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

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