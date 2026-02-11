Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolecencia solicita acciones administrativas contra el Senniaf

La Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolecencia en Panamá (REDNANIAP), manifestó este miércoles su preocupación ante las investigaciones que adelanta el Ministerio Público por la posible comisión de delitos contra menores de edad bajo cuidado y protección institucional.

A través de un comunicad, la organización señaló que, debido a la gravedad de los hechos, no puede permanecer al margen y reiteró que su razón de ser es la protección integral de niñas, niños y adolecentes, especialmente aquellos en mayor condición de vulnerabilidad y bajo responsabilidad del estado.

En ese contexto, la red solicitó a las autoridades competentes la adopción de medidas administrativas preventivas para garantizar la transparencia del proceso y fortalecer la confianza pública. Entre ellas, pidió evaluar la separación temporal del cargo de la directora de la Secretaria Nacional de Niñez y Adolecencia y Familia (Senniaf) y la directora de protección de la misma institución mientras se desarrollan las investigaciones.

La organización aclaró que la solicitud no prejuzga responsabilidades y respeta el debido proceso y la presunción de inocencia, sino que busca resguardar institucionalmente el manejo del caso ante hechos que involucran poblaciones especialmente protegidas por la ley.

Asimismo, REDNANIAP hizo un llamado a la ciudadanía, comunidades y familias a mantenerse vigilantes y exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado en la protección de la niñez. También instó a denunciar cualquier sospecha de vulneración de derechos por los canales oficiales y evitar la difusión de información que exponga la identidad de menores o interfiera en las investigaciones.

La red reiteró su disposición de dar seguimiento al proceso y contribuir al fortalecimiento de un sistema de garantías efectivo en defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país.