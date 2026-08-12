Expareja de Publio De Gracia, figura clave de la Fiscalía

Avanza la audiencia para la determinación de medidas cautelares contra el exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia Tejada, imputado por los presuntos delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, y su esposa, Elaine Salterio, imputada por blanqueo de capitales.

La audiencia para determinar las medidas cautelares inició alrededor de las 8:30 de la mañana en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora.

El fiscal superior anticorrupción, Eduardo Rodríguez, destacó al solicitar las medidas cautelares la magnitud del delito, que consiste en 724 mil dólares no justificados entre 2019 y 2025, de acuerdo con el Ministerio Público y un informe de la Contraloría General de la República.

También apuntó a la exoneración tributaria de 16.3 millones de dólares que habría recibido la empresa FCC y un pago de la empresa PriceWaterhouseCoopers (PwC) a la esposa del exdirector de la DGI. Apuntó que, si se decretaba depósito domiciliario, igual podría reunirse con personas en su edificio y comprometer la investigación.

Rodríguez también reveló detalles como la existencia de cuentas bancarias en el exterior y pagos recibidos desde República Dominicana y Estados Unidos, incluyendo una empresa que señala guarda relación con criptomonedas.

En su argumentación, incluyó testimonios de Dinoshka Ríos Samaniego, a quien llamó expareja sentimental de De Gracia, que actualmente colabora con la Fiscalía en el caso. Ríos cuenta que el exdirector solía reunirse con personas fuera de la oficina durante la semana para discutir temas de la DGI y que, al asumir el cargo en 2019, su estilo de vida mejoró significativamente.

Ríos se encuentra a órdenes de las autoridades y tiene una audiencia de imputación de cargos programada para hoy a las 2:00 p. m.