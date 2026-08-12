Gobierno de Abelardo De La Espriella ejecuta su primer bombardeo contra el ELN en Tibú

El Gobierno de Abelardo De La Espriella dio un giro a su estrategia de seguridad contra los grupos armados en Colombia con la ejecución de su primer bombardeo contra una estructura del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en una zona rural de Tibú, Norte de Santander. La operación se desarrolló entre la noche del lunes 10 y la madrugada del martes 11 de agosto, luego de que efectivos de las Fuerzas Militares sostuvieran combates terrestres con integrantes de la guerrilla, de acuerdo con información preliminar publicada por El Tiempo. Unidades del Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares se desplazaron hasta el área como parte de una ofensiva contra miembros del ELN. Tras producirse un enfrentamiento en tierra, las autoridades decidieron emplear capacidades aéreas para atacar la estructura armada. Hasta el momento no existe un balance definitivo sobre el resultado de la acción militar. Las tropas continúan desplegadas en la zona para asegurar los puntos intervenidos y recopilar información que permita determinar el número de muertos o capturados, así como establecer si hubo material incautado u otras afectaciones.

Primeros días de Gobierno y cambio en la estrategia militar

El bombardeo cobra especial relevancia por producirse apenas durante los primeros días de la administración de De La Espriella, marcando una diferencia respecto al ritmo con el que esta capacidad militar fue utilizada durante el Gobierno anterior. Según la información disponible, la administración precedente llevó a cabo 25 bombardeos contra estructuras de grupos armados, pero el primero ocurrió en julio de 2024, cuando ya había transcurrido cerca de la mitad del periodo presidencial. De La Espriella, en contraste, recurrió a esta herramienta militar prácticamente al comienzo de su mandato, en una región considerada estratégica dentro de la confrontación entre organizaciones armadas. Tibú, ubicado en la región del Catatumbo, es uno de los municipios donde se concentra la disputa territorial entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las antiguas Farc, escenario que durante los últimos años ha registrado episodios de violencia y desplazamientos.

El ultimátum de De La Espriella