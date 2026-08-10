Primer fin de semana de Abelardo de la Espriella: operaciones militares dejan seis integrantes de grupos ilegales muertos

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.
Las Fuerzas Militares de Colombia reportaron la muerte de seis integrantes de grupos armados ilegales en operaciones realizadas durante el primer fin de semana del gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumió la Presidencia el viernes con la promesa de endurecer la lucha contra las organizaciones vinculadas al narcotráfico.
De acuerdo con el medio informativo DW, cuatro de los fallecidos pertenecían a una estructura disidente de las antiguas FARC liderada por Iván Mordisco, mientras que los otros dos eran integrantes del Clan del Golfo, uno de los principales grupos dedicados al narcotráfico en Colombia.
El mandatario calificó las primeras acciones militares como un “mensaje claro y contundente” dirigido a los grupos ilegales y aseguró que las autoridades actuarán contra ellos en cualquier zona del país.
Una de las operaciones tuvo lugar en una zona rural del departamento del Meta, donde las Fuerzas Militares enfrentaron a integrantes de una estructura disidente de las FARC. Según De la Espriella, durante el operativo murió alias “Ruso o Alemán”, señalado como uno de los principales cabecillas de esa organización en la zona.
En Antioquia, en el noroeste del país, las autoridades reportaron la muerte de otros dos integrantes del Clan del Golfo durante una operación militar. Las acciones constituyen los primeros combates registrados bajo la nueva administración, que ha planteado un cambio frente a la estrategia de seguridad del gobierno anterior.
En Cauca, militares y disidentes de las FARC se enfrentaron en una zona caracterizada por la presencia de cultivos de coca. Habitantes del sector registraron videos en los que se escuchaban ráfagas de disparos, según dio a conocer DW.
Mientras que en Necoclí, fueron capturados cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico de la subestructura Gabriel Poveda Ramos, del Clan del Golfo.
De la Espriella ha anunciado que buscará intensificar las operaciones militares y revisar las negociaciones de paz que se desarrollaron durante el gobierno de Gustavo Petro.
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...