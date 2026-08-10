Primer fin de semana de Abelardo de la Espriella: operaciones militares dejan seis integrantes de grupos ilegales muertos

Las Fuerzas Militares de Colombia reportaron la muerte de seis integrantes de grupos armados ilegales en operaciones realizadas durante el primer fin de semana del gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumió la Presidencia el viernes con la promesa de endurecer la lucha contra las organizaciones vinculadas al narcotráfico.

De acuerdo con el medio informativo DW, cuatro de los fallecidos pertenecían a una estructura disidente de las antiguas FARC liderada por Iván Mordisco, mientras que los otros dos eran integrantes del Clan del Golfo, uno de los principales grupos dedicados al narcotráfico en Colombia.

El mandatario calificó las primeras acciones militares como un “mensaje claro y contundente” dirigido a los grupos ilegales y aseguró que las autoridades actuarán contra ellos en cualquier zona del país.