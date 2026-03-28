Evasión del CAI de Tocumen: Senniaf confirma 5 menores ubicados

La Senniaf informó que se mantiene la búsqueda y localización de los demás niños, niñas y adolescentes, en coordinación con los estamentos de seguridad.Asimismo, la institución reafirmó su compromiso con la protección integral de la niñez y adolescencia, e hizo un llamado a la población a colaborar proporcionando cualquier información que permita dar con el paradero de los menores.Los datos pueden ser reportados de manera confidencial a través de las líneas de emergencia 104, 911 o al número 6993-8818.