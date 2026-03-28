Evasión del CAI de Tocumen: Senniaf confirma 5 menores ubicados

De acuerdo con la entidad, luego de la denuncia interpuesta por su directora general, Lilibeth Cárdenas , y la activación de la alerta Amber por parte de las autoridades competentes, han sido ubicados cinco menores de edad de los 15 que se evadieron el pasado martes 24 de marzo, tras el incidente ocurrido en este albergue.

La Senniaf informó que se mantiene la búsqueda y localización de los demás niños, niñas y adolescentes, en coordinación con los estamentos de seguridad.

Asimismo, la institución reafirmó su compromiso con la protección integral de la niñez y adolescencia, e hizo un llamado a la población a colaborar proporcionando cualquier información que permita dar con el paradero de los menores.

Los datos pueden ser reportados de manera confidencial a través de las líneas de emergencia 104, 911 o al número 6993-8818.