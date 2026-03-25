Incidente en CAI de Tocumen deja daños y adolescentes evadidos

Una situación irregular se registró la noche de ayer, martes, entre las 7:00 p.m. y 9:00 p.m. en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, poniendo en alerta a las autoridades encargadas de la protección de la niñez y adolescencia en Panamá, luego de que un grupo de adolescentes protagonizara un evento que alteró la convivencia dentro del albergue.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informó que, tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de atención, contención y seguridad para salvaguardar tanto a los menores como al personal del centro.

De acuerdo con la información oficial, durante el incidente se registraron daños materiales dentro de las instalaciones, además de la sustracción de dinero.

También se reportó la evasión de varios adolescentes, lo que activó de inmediato operativos de búsqueda en coordinación con las autoridades competentes.

De acuerdo a evidencia videográfica del suceso, el Ministerio Público se apersonó al centro con apoyo de la Policía Nacional para intervenir.

Aunque no se detalló el número de menores involucrados ni las circunstancias exactas que detonaron el hecho, la entidad indicó que se mantienen en curso las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Este nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre las condiciones y los mecanismos de supervisión dentro del sistema de albergues estatales, que en los últimos años ha sido objeto de evaluaciones y cuestionamientos por parte de organismos de control y la sociedad civil.

En la respuesta institucional participaron la directora general de Senniaf, Lilibeth Cárdenas; el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc; unidades de la Policía de Niñez y Adolescencia, así como representantes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Ministerio Público.

Por su parte, el Senniaf reiteró, a través de un comunicado, su compromiso con la protección integral de la niñez y adolescencia, y aseguró que continuará trabajando junto a otras instituciones para fortalecer las medidas de atención y garantizar entornos seguros y dignos para esta población.