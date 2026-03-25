Incidente en CAI de Tocumen deja daños y adolescentes evadidos

<b>Una situación irregular se registró la noche de ayer, martes, entre las 7:00 p.m. y 9:00 p.m. en el<a href="/tag/-/meta/cai-de-tocumen"> Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen</a></b>, poniendo en alerta a las autoridades encargadas de la protección de la niñez y adolescencia en Panamá, luego de que <b>un grupo de adolescentes protagonizara un evento que alteró la convivencia dentro del albergue</b>.La <b><a href="/tag/-/meta/senniaf-secretaria-nacional-de-ninez-adolescencia-y-familia">Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf)</a></b> informó que, tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de atención, contención y seguridad para salvaguardar tanto a los menores como al personal del centro.De acuerdo con la información oficial, <b>durante el incidente se registraron daños materiales dentro de las instalaciones, además de la sustracción de dinero</b>. También <b>se reportó la evasión de varios adolescentes</b>, lo que activó de inmediato operativos de búsqueda en coordinación con las autoridades competentes.De acuerdo a evidencia videográfica del suceso, el <b><a href="/tag/-/meta/ministerio-publico">Ministerio Público</a></b> se apersonó al centro con apoyo de la <b><a href="/tag/-/meta/policia-nacional">Policía Nacional</a></b> para intervenir. Aunqu<b>e no se detalló el número de menores involucrados ni las circunstancias exactas que detonaron el hecho</b>, la entidad indicó que <b>se mantienen en curso las investigaciones para esclarecer lo ocurrido</b> y determinar responsabilidades.Este nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre las condiciones y los mecanismos de supervisión dentro del sistema de albergues estatales, que en los últimos años ha sido objeto de evaluaciones y cuestionamientos por parte de organismos de control y la sociedad civil.En la respuesta institucional participaron la directora general de Senniaf,<b><a href="/tag/-/meta/lilibeth-cardenas"> Lilibeth Cárdenas</a></b>; el defensor del Pueblo,<b><a href="/tag/-/meta/eduardo-leblanc-gonzalez"> Eduardo Leblanc</a></b>; unidades de la Policía de Niñez y Adolescencia, así como representantes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Ministerio Público.Por su parte, el Senniaf reiteró, a través de un comunicado, su compromiso con la protección integral de la niñez y adolescencia, y aseguró que continuará trabajando junto a otras instituciones para fortalecer las medidas de atención y garantizar entornos seguros y dignos para esta población.