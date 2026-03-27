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CAI Tocumen: fuga de menores y tres días sin Alerta Amber

CAI Tocumen: fuga de menores y tres días sin Alerta Amber
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 28/03/2026 00:00
Los menores escaparon la noche del martes y la Alerta Amber se activó tres días después; unas 12 permanecen activas. La diputada que denunció a funcionarios de la Senniaf señala que el caso evidencia la falta de planificación.

Tomó tres días desde que un grupo de niños escapó del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen para que las autoridades emitieran las alertas Amber correspondientes.

A la fecha, se han emitido unas 12 alertas para menores con edades entre 12 y 17 años. La cifra exacta de niños que permanecen desaparecidos no es clara, pero se estima que oscila entre 12 y 15.

“Esto comenzó desde el martes en la noche”, contó a La Estrella de Panamá la diputada Alexandra Brenes, quien ha seguido de cerca el caso de los menores en albergues manejados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). “Le escribí a la directora para saber. No fue sino hasta el día siguiente cuando obtuve respuesta. Ya estaba informada de lo ocurrido y le dije: ‘Ya sé todo lo que pasó, necesito de verdad que, por favor, activen la alerta Amber lo más pronto posible, porque es importante dar con el paradero de esos jóvenes’”, detalló.

Sin embargo, la alerta Amber no fue emitida sino hasta tres días después.

Al cierre de esta publicación, existen distintas informaciones sin confirmar, como reportes de que varios niños habrían regresado con sus abuelas. No obstante, 12 alertas permanecen activas.

¿Qué pasó el martes en la noche?

El martes en la noche circularon en redes sociales imágenes de ambulancias y presencia policial en los alrededores del CAI de Tocumen.

La Senniaf emitió un comunicado en el que calificó lo ocurrido como “una situación irregular”.

“Un grupo de adolescentes que forman parte de la población del albergue protagonizó un evento que comprometió la convivencia interna dentro de las instalaciones”, detalla el comunicado. “Durante el incidente se registraron daños materiales, sustracción de dinero y la evasión de algunos adolescentes, activándose de inmediato los protocolos de búsqueda en coordinación con las autoridades”, añade.

Para la diputada Brenes, esto es un síntoma de las condiciones dentro de los centros.

“Este es el resultado de no tener planes individualizados para cada niño. Cada niño que llega a estos lugares lo hace, precisamente, por situaciones de negligencia, maltrato o abuso. Pero detrás de ello hay un abuso psicológico que, lógicamente, es lo que nosotros encontramos dentro del CAI de Tocumen”, manifestó.

La Senniaf asegura que se activaron los “protocolos de atención, contención y seguridad”, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, la Policía de Niñez y Adolescencia y el Mides.

Sin embargo, transcurrieron la noche del martes, el miércoles, el jueves y no fue sino hasta el viernes cuando se activó la alerta Amber.

Proceso legal

La próxima semana se cumplirán dos meses desde que se presentaron denuncias ante el Ministerio Público contra la exdirectora de la Senniaf y otros funcionarios de la institución. No obstante, aún no hay personas imputadas, medidas cautelares impuestas ni siquiera una fecha de audiencia.

Lo que sí se han realizado son audiencias de control en las que se han incorporado pruebas para la investigación. Entre ellas, correos de un funcionario que denunció en múltiples ocasiones la situación dentro del CAI de Tocumen, así como videos de la visita de la diputada Brenes al centro.

Al conversar con la diputada, es posible entender la relevancia de ese material. Brenes relató que estuvo dentro del cuarto de un joven con esquizofrenia, donde observó una cama sin sábanas, un abanico sin tapa y paredes y piso en mal estado. También señaló que, cuando se realizó la inspección del Ministerio Público, las autoridades de la Senniaf clausuraron el cuarto alegando que nadie dormía allí. Además, indicó que fueron removidas las puertas utilizadas en los cuartos de castigo de los estudiantes.

Los videos y correos presentados ante el Ministerio Público podrían servir para corroborar estos testimonios y deslindar responsabilidades.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, al ser consultada sobre cambios para garantizar la seguridad de los menores, recordó que la Senniaf es autónoma y destacó iniciativas como la Ley de Acogida. La ministra ha sido citada por la Asamblea Nacional y confirmó su asistencia el próximo lunes 1 de abril.

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