CAI Tocumen: fuga de menores y tres días sin Alerta Amber

Tomó tres días desde que un grupo de niños escapó del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen para que las autoridades emitieran las alertas Amber correspondientes.A la fecha, se han emitido unas 12 alertas para menores con edades entre 12 y 17 años. La cifra exacta de niños que permanecen desaparecidos no es clara, pero se estima que oscila entre 12 y 15.'Esto comenzó desde el martes en la noche', contó a La Estrella de Panamá la diputada Alexandra Brenes, quien ha seguido de cerca el caso de los menores en albergues manejados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). 'Le escribí a la directora para saber. No fue sino hasta el día siguiente cuando obtuve respuesta. Ya estaba informada de lo ocurrido y le dije: ‘Ya sé todo lo que pasó, necesito de verdad que, por favor, activen la alerta Amber lo más pronto posible, porque es importante dar con el paradero de esos jóvenes’', detalló.Sin embargo, la alerta Amber no fue emitida sino hasta tres días después.Al cierre de esta publicación, existen distintas informaciones sin confirmar, como reportes de que varios niños habrían regresado con sus abuelas. No obstante, 12 alertas permanecen activas.