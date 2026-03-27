CAI Tocumen: fuga de menores y tres días sin Alerta Amber

Tomó tres días desde que un grupo de niños escapó del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen para que las autoridades emitieran las alertas Amber correspondientes. A la fecha, se han emitido unas 12 alertas para menores con edades entre 12 y 17 años. La cifra exacta de niños que permanecen desaparecidos no es clara, pero se estima que oscila entre 12 y 15. “Esto comenzó desde el martes en la noche”, contó a La Estrella de Panamá la diputada Alexandra Brenes, quien ha seguido de cerca el caso de los menores en albergues manejados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). “Le escribí a la directora para saber. No fue sino hasta el día siguiente cuando obtuve respuesta. Ya estaba informada de lo ocurrido y le dije: ‘Ya sé todo lo que pasó, necesito de verdad que, por favor, activen la alerta Amber lo más pronto posible, porque es importante dar con el paradero de esos jóvenes’”, detalló. Sin embargo, la alerta Amber no fue emitida sino hasta tres días después. Al cierre de esta publicación, existen distintas informaciones sin confirmar, como reportes de que varios niños habrían regresado con sus abuelas. No obstante, 12 alertas permanecen activas.

¿Qué pasó el martes en la noche?

El martes en la noche circularon en redes sociales imágenes de ambulancias y presencia policial en los alrededores del CAI de Tocumen. La Senniaf emitió un comunicado en el que calificó lo ocurrido como “una situación irregular”. “Un grupo de adolescentes que forman parte de la población del albergue protagonizó un evento que comprometió la convivencia interna dentro de las instalaciones”, detalla el comunicado. “Durante el incidente se registraron daños materiales, sustracción de dinero y la evasión de algunos adolescentes, activándose de inmediato los protocolos de búsqueda en coordinación con las autoridades”, añade. Para la diputada Brenes, esto es un síntoma de las condiciones dentro de los centros. “Este es el resultado de no tener planes individualizados para cada niño. Cada niño que llega a estos lugares lo hace, precisamente, por situaciones de negligencia, maltrato o abuso. Pero detrás de ello hay un abuso psicológico que, lógicamente, es lo que nosotros encontramos dentro del CAI de Tocumen”, manifestó. La Senniaf asegura que se activaron los “protocolos de atención, contención y seguridad”, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, la Policía de Niñez y Adolescencia y el Mides. Sin embargo, transcurrieron la noche del martes, el miércoles, el jueves y no fue sino hasta el viernes cuando se activó la alerta Amber.

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