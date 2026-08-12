Conmoción en el fútbol panameño: Fallece la seleccionada Ivis Ubarte

Una triste noticia azotó el deporte panameño, concretamente al fútbol femenino. La seleccionada nacional y jugadora del Inter Panamá CF, Ivis Ubarte falleció en un acto de violencia en la noche del pasado martes 11 de agosto en un hecho que se registró en el Ciruelito de Antón, provincia de Coclé.

Ubarte, quien era parte del plantel del Inter Panamá CF y que estaba disputando en estos momentos la Liga de Fútbol Femenino (LFF), llegó a debutar con la selección de Panamá femenino en octubre del 2025 bajo la tutela de Toña Is. La jugadora de apenas 23 años llegó a vestir también los colores del Chorrillo FC y del Universitario.

Tras este hecho lamentable, la LFF publicó una nota luctuosa lamentando la pérdida física de Ubarte. “En este momento de profundo dolor, extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, seres queridos, compañeras de equipo, cuerpo técnico, directivos, familia del Inter CF y a toda la familia del fútbol femenino”, señaló la liga en su comunicados.

Para honrar la memoria de Ubarte, durante la disputa de la Jornada 2 de la LFF se realizará un minuto de silencio en todos los cotejos recordando la figura de la futbolista.

Compañeras de Ubarte también se han manifestado en redes sociales lamentando la pérdida de una de las suyas, mostrando su tristeza y compañerismo que existía entre ellas.

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) también se unió a los mensajes de condolencias. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, a la familia del Inter Panamá CF como así también a toda la familia del fútbol panameño”, destacó el ente deportivo.

El Inter Panamá CF también acudió a las redes sociales para despedir a su jugadora de apenas 23 años. “La violencia se encargó de arrebatarnos a una de las nuestras: una joven llena de sueños y con toda una vida por delante. En el fútbol había encontrado su lugar de inspiración para crecer, luchas y cumplir sus metas”.

“Ivis, con 23 años era estudiante universitaria. Recientemente vivió uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva al debutar con la selección mayor de Panamá. Ivis siempre será parte de nuestra historia y de nuestra familia. Nuestro club está de luto. Descansa en paz, Ivis”, fue parte del mensaje del Inter Panamá.