Muere el futbolista panameño Martín Jiménez, jugador de Umecit FC

Este sábado 18 de julio se confirmó el fallecimiento del jugador panameño Martín Jiménez, quien formaba parte del plantel de Umecit FC.

La noticia fue dada a conocer este sábado y ha generado múltiples muestras de pesar dentro del ámbito deportivo.

A través de un comunicado, Umecit FC expresó sus condolencias por la muerte del jugador y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y seres queridos.

”Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro jugador Martín Jiménez. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos quienes compartieron con él”, manifestó el club.

De acuerdo con RPD Radio, Jiménez también desarrolló parte de su carrera profesional en el CDS Vida de Honduras, donde dejó su huella antes de regresar al fútbol panameño.

Hasta el momento, no se han revelado las causas de su fallecimiento, por lo que se está a la espera de información oficial por parte de sus familiares.