Diputado Camacho revela la razón del retraso en las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional

El diputado del oficialista partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, explicó la tarde de este sábado 18 de julio las razones por las que se ha retrasado la conformación de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, señalando que el proceso no podía avanzar mientras un grupo de diputados no definiera su nueva bancada legislativa.

Según Camacho, la reorganización de las bancadas era un requisito indispensable para iniciar el reparto de los espacios dentro de las comisiones.

”Habían abandonado una bancada y, mientras ellos no identificaran otra bancada, no se podía avanzar en la conformación de las comisiones”, manifestó el diputado.

El diputado detalló que la integración de las comisiones permanentes sigue un procedimiento establecido que consta de tres etapas.

Explicó que, en una primera fase, se determina el número de diputados que corresponde a cada bancada de acuerdo con su representación en el pleno de la Asamblea Nacional.

”Lo primero es determinar cuántos diputados le toca a cada bancada en cada comisión. Eso está determinado precisamente por la cantidad de diputados que tiene cada bancada”, indicó.

Camacho recordó que el Reglamento Interno de la Asamblea establece un plazo para completar esta primera etapa, tras lo cual se inicia el proceso de negociación para definir qué diputados integrarán cada comisión.

Una vez asignada la cantidad de puestos que corresponde a cada bancada, comienzan las conversaciones entre las distintas fuerzas políticas para definir los nombres de los diputados que ocuparán esos espacios.

”Una vez que se tiene ese número, entonces comienzan las conversaciones para la integración de los miembros de cada comisión y la designación de los diputados”, explicó.