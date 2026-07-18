Inundaciones en Bocas del Toro dejan 222 personas afectadas, dice director del Sinaproc

'Esta mañana, entre las 8:30 a.m. y las 10:00 a.m., el personal en Bocas del Toro nos informó que en algunas comunidades el agua todavía alcanzaba aproximadamente dos pies de altura. En varios sectores el agua continúa por encima del nivel del suelo', señaló el director del Sinaproc.Hasta el momento no se han reportado personas desaparecidas ni lesionadas. Sin embargo, las autoridades prevén un aumento de enfermedades dermatológicas debido a la exposición prolongada al agua durante las inundaciones.El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud</a></b> mantiene personal desplegado para atender esta situación, mientras que la <b>Junta Técnica</b> y el <b>Centro de Operaciones de Emergencias</b> continúan coordinando las acciones de respuesta en las zonas afectadas.