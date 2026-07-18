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Inundaciones en Bocas del Toro dejan 222 personas afectadas, dice director del Sinaproc

Personal del Sinaproc se mantiene en los distritos afectados por las lluvias en Bocas del Toro.
Personal del Sinaproc se mantiene en los distritos afectados por las lluvias en Bocas del Toro. Tomado de X
Por
José Vilar
  • 18/07/2026 18:10
Las intensas lluvias registradas desde este viernes 17 de julio mantienen bajo alerta amarilla a los distritos de Chiriquí Grande, Changuinola y Almirante.

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Las inundaciones registradas en la provincia de Bocas del Toro han dejado 222 personas afectadas, principalmente en el distrito de Chiriquí Grande, confirmó este sábado 18 de julio a La Estrella de Panamá el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith.

Smith señaló que los distritos de Changuinola y Almirante también continúan afectados por las fuertes lluvias que azotan la provincia.

Los tres distritos permanecen bajo alerta amarilla. Aunque el nivel del agua había descendido en los últimos días, volvió a aumentar debido a las intensas precipitaciones registradas desde el pasado viernes.

Smith explicó que actualmente los equipos de respuesta se encuentran concentrados en las labores de asistencia humanitaria para las personas afectadas. Asimismo, informó que durante la tarde del viernes se realizaron operaciones de rescate y que la situación comenzó a estabilizarse durante la noche.

”Esta mañana, entre las 8:30 a.m. y las 10:00 a.m., el personal en Bocas del Toro nos informó que en algunas comunidades el agua todavía alcanzaba aproximadamente dos pies de altura. En varios sectores el agua continúa por encima del nivel del suelo”, señaló el director del Sinaproc.

Hasta el momento no se han reportado personas desaparecidas ni lesionadas. Sin embargo, las autoridades prevén un aumento de enfermedades dermatológicas debido a la exposición prolongada al agua durante las inundaciones.

El Ministerio de Salud mantiene personal desplegado para atender esta situación, mientras que la Junta Técnica y el Centro de Operaciones de Emergencias continúan coordinando las acciones de respuesta en las zonas afectadas.

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