Inundaciones en Bocas del Toro dejan 222 personas afectadas, dice director del Sinaproc

Las inundaciones registradas en la provincia de Bocas del Toro han dejado 222 personas afectadas, principalmente en el distrito de Chiriquí Grande, confirmó este sábado 18 de julio a La Estrella de Panamá el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith.

Smith señaló que los distritos de Changuinola y Almirante también continúan afectados por las fuertes lluvias que azotan la provincia.

Los tres distritos permanecen bajo alerta amarilla. Aunque el nivel del agua había descendido en los últimos días, volvió a aumentar debido a las intensas precipitaciones registradas desde el pasado viernes.