Estados Unidos lanza nuevos ataques aéreos contra Irán por orden de Trump

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés) informó la tarde de este sábado 18 de julio que las fuerzas militares estadounidenses iniciaron una nueva serie de ataques aéreos contra objetivos en Irán, en una operación ordenada por el presidente Donald Trump, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Según una publicación difundida por el Centcom en la red social X, las operaciones comenzaron a las 5:00 p.m. (hora de Panamá) y tienen como objetivo debilitar la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

De acuerdo con el comunicado, los bombardeos también pretenden responder a los ataques atribuidos al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra miembros del servicio militar estadounidense en Jordania, ocurridos la noche anterior.

”Hoy a las 6:00 p.m. hora de ET, las fuerzas estadounidenses comenzaron a lanzar nuevos ataques aéreos contra Irán por orden del Comandante en Jefe”, publicó Centcom.

Además, explicó que los ataques están diseñados para degradar aún más la capacidad de Irán para amenazar el transporte comercial en el estrecho de Ormuz.

También se busca castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra miembros del servicio estadounidense en Jordania anoche”.