Estados Unidos lanza nuevos ataques aéreos contra Irán por orden de Trump

El <b>Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés)</b> informó la tarde de este sábado 18 de julio que las fuerzas militares estadounidenses iniciaron una nueva serie de <b>ataques aéreos contra objetivos en Irán</b>, en una operación ordenada por el presidente <b>Donald Trump</b>, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.Según una publicación difundida por el <b>Centcom</b> en la red social X, las operaciones comenzaron a las <b>5:00 p.m. (hora de Panamá)</b> y tienen como objetivo debilitar la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo comercial en el e<b>strecho de Ormuz</b>, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.De acuerdo con el comunicado, los bombardeos también pretenden responder a los ataques atribuidos al <b>Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica </b>contra miembros del servicio militar estadounidense en <b>Jordania</b>, ocurridos la noche anterior.'Hoy a las 6:00 p.m. hora de ET, las fuerzas estadounidenses comenzaron a lanzar nuevos ataques aéreos contra Irán por orden del Comandante en Jefe', publicó <b>Centcom.</b><b>Además, explicó que</b> los ataques están diseñados para degradar aún más la capacidad de Irán para amenazar el transporte comercial en el estrecho de Ormuz.También se busca castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra miembros del servicio estadounidense en Jordania anoche'.