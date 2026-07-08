Trump rompe con Irán y declara terminado el alto el fuego en medio de una nueva escalada bélica

El presidente de <b>Estados Unidos</b>, <b>Donald Trump</b>, aseguró este miércoles que <b>considera finalizado el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Irán el pasado 17 de junio</b>, en medio de una nueva oleada de ataques militares entre ambos países que ha incrementado la tensión en <b>Oriente Medio</b> y provocado fuertes repercusiones en los mercados internacionales.Las declaraciones del mandatario estadounidense llegan <b>tras varios días de enfrentamientos que comenzaron con ataques contra embarcaciones que transitaban por el estrecho de Ormuz </b>y continuaron con una ofensiva de <b>Washington </b>contra decenas de objetivos iraníes, seguida por represalias de <b>Teherán </b>contra instalaciones militares estadounidenses en <b>Baréin </b>y <b>Kuwait</b>.Durante su llegada a la cumbre de la <b>OTAN </b>en <b>Ankara</b>, <b>Trump </b>aseguró que <b>no tiene intención de continuar negociando con la República Islámica y calificó de 'terminado' el memorando</b> que había abierto una ventana para reducir las tensiones entre ambos países.<b>'No quiero tratar más con ellos'</b>, afirmó el mandatario, quien además sostuvo que <b>Irán representa una amenaza por sus aspiraciones nucleares </b>y reiteró su intención de impedir que desarrolle ese tipo de armamento.