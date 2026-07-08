Médicos internos denuncian ocho meses de pagos incompletos en Darién

Un total de 13 médicos internos que presta servicio en la provincia de Darién denunciaron, a través de un video difundido en redes sociales, que desde hace ocho meses recibe únicamente el 60 % del salario que le corresponde, pese a presentar cartas y realizar múltiples gestiones ante autoridades del Ministerio de Salud (Minsa).

A través de un video difundido en redes sociales, la Dra. Paloma Arosemena explicó que ella y otros 12 médicos internos han trabajado en la región desde noviembre de 2025 y, pese a cumplir con sus jornadas laborales, no han recibido el pago completo de sus salarios,situación que, según afirma, les ha generado una deuda acumulada superior a los 5,000 dólares.

Aseguró que el grupo ha enviado cartas, realizado llamadas telefónicas y acudido personalmente a las sedes del Ministerio de Salud (Minsa) en Ancón, Ciudad de Panamá, así como en Metetí y Darién, sin obtener una respuesta concreta.

También señaló las difíciles condiciones en las que desempeñan sus funciones. Explicó que, para llegar a algunos centros de salud, deben recorrer hasta nueve horas por carretera y luego continuar el trayecto en lancha durante varias horas, con costos que pueden alcanzar los 100 dólares solo por el transporte acuático.

Además añadió que laboran en comunidades donde con frecuencia enfrentan limitaciones en el acceso a servicios básicos como agua potable, energía eléctrica e internet, mientras que el costo de la alimentación es considerablemente más alto debido al transporte de los productos hacia estas zonas apartadas.

“Nosotros cumplimos nuestros turnos, cumplimos nuestras jornadas, atendemos a nuestros pacientes debidamente, y no se nos está pagando lo que se nos debe”, manifestó la médica.

Los médicos internos hicieron un llamado al Ministerio de Salud y al Ministerio de Economía y Finanzas para que brinden una respuesta y una solución inmediata al problema.