Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 8 de julio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó para este miércoles 8 de julio un día con cielo parcialmente nublado y la presencia de aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica en distintos puntos del país, principalmente durante la tarde.

De acuerdo con el boletín meteorológico, durante la madrugada se registrarán lluvias aisladas hacia Costa Abajo de Colón, el norte y centro de Veraguas y el sur de Darién, mientras que el resto del territorio permanecerá con cielo parcialmente nublado.

En horas de la mañana se esperan aguaceros aislados en las provincias de Colón y Darién, con condiciones de cielo parcialmente nublado en el resto del país.

Para la tarde, las lluvias se intensificarán con aguaceros aislados y tormentas eléctricas sobre sectores de la comarca Ngäbe Buglé, Colón, Chiriquí, las zonas montañosas de la península de Azuero, Panamá Este y Darién. Durante la noche, el IMHPA prevé un cielo parcialmente nublado.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 20°C y 25°C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país alcanzarán entre 32°C y 34°C.