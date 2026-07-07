Contraloría presenta siete denuncias penales tras auditorías

La Contraloría General de la República presentó siete denuncias penales ante el Ministerio Público (MP) luego de informes de auditoría que identificaron hallazgos que, según la entidad, podrían requerir una investigación penal.

Los expedientes corresponden a revisiones realizadas a entidades públicas, empresas y personas naturales entre 2025 y 2026. La institución informó que las denuncias forman parte de su deber legal de remitir a las autoridades competentes aquellos casos en los que surjan elementos que puedan ameritar una investigación.

Entre los casos comunicados figuran auditorías relacionadas con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), FCC Construcción, S.A., la Junta Comunal de Ponuga y cuatro exfuncionarios vinculados a la pasada administración pública.

La presentación de estas denuncias ocurre en medio de una serie de acciones de fiscalización impulsadas por la Contraloría y el Tribunal de Cuentas, que en los últimos meses han ordenado medidas precautorias y secuestros de bienes por más de $18 millones mientras avanzan procesos administrativos, patrimoniales y penales.

De acuerdo con la información divulgada por la Contraloría, las denuncias corresponden a los siguientes informes de auditoría: Idaan: informe de auditoría presentado el 26 de junio de 2025 y denuncia penal presentada el 1 de julio de 2026.

FCC Construcción, S.A.: informe presentado el 18 de septiembre de 2025 y denuncia penal presentada el 2 de julio de 2026.

Junta Comunal de Ponuga: informe presentado el 19 de enero de 2026 y denuncia penal presentada el 1 de julio de 2026.

Noriel Arauz, exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP): informe presentado el 9 de abril de 2026 y denuncia penal presentada el 30 de junio de 2026.

Publio De Gracia Tejada, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI): informe presentado el 25 de mayo de 2026 y denuncia penal presentada el 2 de julio de 2026.

Nadia Del Río Fernández, exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia: informe presentado el 29 de junio de 2026 y denuncia penal presentada el 2 de julio de 2026.

Maritza Ureña González, exsubdirectora de la DGI: informe presentado el 29 de junio de 2026 y denuncia penal presentada el 2 de julio de 2026.