Panamá regula los sucedáneos

María, madre de dos niñas, recuerda bien los años de incertidumbre en el pasillo de lácteos. Durante mucho tiempo, elegir el alimento para sus hijas fue una apuesta a ciegas, donde el precio bajo solía esconder productos que no eran leche, sino mezclas de grasas vegetales y aditivos. Ese “golpe silencioso” a su bolsillo y a la nutrición de su familia, que comenzó a destaparse en 2025, finalmente ha encontrado una barrera legal contundente: la Ley 543 del 7 de julio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial No. 30562

La nueva normativa, que deroga la antigua Ley 113 de 2019, marca un antes y un después en la transparencia comercial. Su objetivo principal es proteger tanto al consumidor como al productor nacional, garantizando que el comprador pueda diferenciar claramente entre productos 100% originales, sucedáneos e imitaciones.

A partir de su vigencia, los establecimientos comerciales tendrán obligaciones estrictas. Ya no bastará con una etiqueta pequeña; los sucedáneos deberán exhibir un letrero de advertencia de 30x20 cm, con fondo negro y letras blancas en mayúscula, ubicado a la altura de la vista del consumidor. Además, deberá existir una separación física de al menos un metro entre los productos originales y sus versiones de imitación para evitar cualquier confusión.

El problema de los sucedáneos, que en 2024 acumuló importaciones por más de $100 millones y puso en jaque a la producción de leche Grado C, fue el motor de este cambio. En su momento, asociaciones como Anaprole y Aprogalpa denunciaron cómo la industria local, presionada por la competencia desleal, también comenzó a producir sus propios análogos.

“Es una victoria para el sector rural”, señalan analistas del sector, recordando cómo la crisis de 2025 casi provoca la suspensión masiva del acopio de leche fresca por parte de grandes procesadoras. La Ley 543 no solo regula la exhibición, sino que prohíbe explícitamente que los productos importados sean manipulados o descongelados para venderse como frescos.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) será la encargada de fiscalizar el cumplimiento. Las sanciones son severas para disuadir las malas prácticas: las multas oscilarán entre los $1,000 y $5,000 para la primera infracción, pudiendo llegar hasta los $15,000 en casos de reincidencia, bajo la figura de fraude alimentario. Pero el cambio no será solo punitivo. La ley ordena a los ministerios de Salud, Desarrollo Agropecuario y Acodeco a ejecutar campañas nacionales de educación al menos dos veces al año.