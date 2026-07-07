Bananeros alertan de crisis económica en Bocas del Toro

Casi mil hectáreas de tierras alquiladas por la bananera Chiquita Panamá LLC a productores independientes de banano, en la provincia de Bocas del Toro, se mantienen en abandono. Estas áreas quedaron excluidas de las negociaciones entre el Gobierno y la transnacional. Mientras los bananeros advierten sobre una depresión económica en la región, las autoridades se distancian del problema al alegar que se trata de un asunto “entre particulares”.

“La tan publicitada reactivación bananera en Bocas del Toro, por parte del Gobierno, olvidó mencionar que quedaron por fuera 1,000 hectáreas que no se han reactivado y que están inundadas y en total abandono, por culpa del memorando de entendimiento entre Chiquita y el Estado panameño”, indicó Luis Nuques, de la Asociación de Productores Industriales de Banano de Bocas del Toro (APIB), en su red social X.

La provincia está sumida en una grave depresión económica y no existe ningún proyecto gubernamental para reactivarla, añadió. Se trata de tierras que los bananeros independientes le arrendaban a Ilara Holding Inc., subsidiaria de Chiquita, y en las que trabajaban unas 900 personas que hoy se encuentran desempleadas.

Las plantaciones fueron abandonadas por la empresa alegando “fuerza mayor o caso fortuito”, lo que le impide continuar con la actividad, según interpreta la trasnacional, explicó la APIB en una carta dirigida al mandatario José Raúl Mulino, con copia a los ministerios de Comercio e Industrias (Mici), Economía y Finanzas y Desarrollo Agropecuario, la Procuraduría de la Nación, la Comisión del Banano.

Es un cultivo que desde el siglo XIX, “aun cuando éramos parte de la Gran Colombia, no ha sido ajeno a las huelgas y convulsiones sociales, pero las ha sobrevivido”, añadieron los empresarios del banano que alquilaron las tierras. Por ello, reclamaron que no se pretenda que la huelga iniciada a finales de abril “sea considerada un evento de fuerza mayor para justificar el abandono permanente y sin responsabilidad por parte de la empresa”.

Los bananeros señalan que el contrato establece como causas de terminación anticipada y unilateral las “inundaciones, terremotos, enfermedades o patologías anormales del cultivo, nuevos tributos que afecten la actividad, reclamos de terceros que afecten la posesión y el ejercicio del contrato de arrendamiento, e incumplimiento de la arrendadora”.

Por ello, los representantes de las empresas Embasa, Mauligo, Agrícola del Atlántico y Agrobocas resaltan que la huelga decretada por el Sindicado de Trabajadores de las Industrias del Banano, Agropecuario y Empresas afines (Sitraibana) del 28 de abril al 11 de junio de 2025, “no constituye” un evento de fuerza mayor.

Pese a ello, indican los bananeros, Ilara Holding Inc. les informó sobre la terminación de sus contratos un mes después de que culminara la huelga, “cuando el evento de fuerza mayor había terminado”, cita la APIB. No hubo acuerdo entre las partes y, según explicaron, la huelga no constituye un evento que permita la terminación anticipada del contrato ni que imposibilite de manera permanente retomar las actividades productivas.

Argumentaron al gobernante que “se trata de un problema de país” porque se compromete a su suerte las fincas de los productore y solicitaron que el Estado ejerza acciones legales y que se les incluyera en las conversaciones con Chiquita y su filial Ilara para una salida “justa y equitativa”, cita la nota de agosto de 2025.

Sin embargo, esta petición no fue considerada y el Gobierno anunció, el pasado 11 de junio de 2026, un memorando de entendimiento que incluyó únicamente las 5 mil hectáreas del Estado.

“Esas fincas [de los independientes] se perdieron, ningún banco ni el gobierno va a dar un centavo para el banano por ser un cultivo de riesgo” explicó un empresario bananero que relató que además están afectadas por la enfermedad de la sigatoka negra.

La Estrella de Panamá intentó contactar a Chiquita Panamá a través de su dirección agrícola y su contralor pero no atendieron.

De igual manera, este medio contactó al Mici y le envió un cuestionario preguntando por qué no se incluyó a los productores independientes en el acuerdo, por qué no se le ha exigido a la trasnacional darle mantenimiento a las plantaciones y qué plan hay para los 900 desempleados, entre otras interrogantes, pero el Mici no respondió ninguna de las preguntas específicas.

En cambio, de manera general el Mici indicó que la recuperación del sector bananero en Bocas del Toro representa uno de los procesos de reactivación económica más importantes para el país tras la crisis de 2025 y que posterior a la gestión gubernamental se recuperaron 5,065 empleos y reactivaron 5 mil hectáreas de cultivo.

Añadió el ministerio que la prioridad del gobierno es preservar el empleo y fortalecer la estabilidad productiva de la provincia y que se mantuvieron espacios de diálogo con los distintos sectores.

El mes pasado el gobierno les respondió a la APIB que “las controversias derivadas de relaciones contractuales , así como la interpretación, ejecución, terminación o eventual incumplimiento de contratos privados, constituyen materias que deben ser ventiladas y resueltas por las partes involucradas, conforme a los mecanismos de resolución de conflictos previstos en los respectivos contratos y en el ordenamiento jurídico vigente”.

La huelga de Sitraibana, entre abril y junio de 2025, se originó en rechazo de la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social. Tras el conflicto, la transnacional anunció su retiro del país, el cierre de operaciones y el despido de trabajadores.