Entre sequías y tránsitos: Canal de Panamá afina su presupuesto 2027

En cuanto al número de tránsitos, indicó que actualmente se manejan entre 34 y 37 buques diarios, después de un periodo en que se alcanzaron hasta 40 y 41.El Canal tiene una capacidad sostenible de 36 tránsitos diarios', puntualizó, aunque reconoció que la evolución dependerá de las lluvias y de la demanda internacional que ha aumentado por la crisis en el estrecho de Ormuz.'En noviembre de 2023 avisamos que íbamos a bajar a 18 tránsitos diarios, pero gracias a las medidas de ahorro de agua logramos mantener 24. Esta vez pensamos no tener que reducir el tránsito, aunque sí hemos considerado que a lo mejor tengamos que llegar a un calado de 44 pies para el verano del 2027', explicó.