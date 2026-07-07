Entre sequías y tránsitos: Canal de Panamá afina su presupuesto 2027

En el marco del décimo aniversario de la ampliación del Canal de Panamá, la subadministradora Ilya Espino de Marotta, lanzó una advertencia contundente: el año 2026 podría enfrentar condiciones climáticas tan severas como las registradas en 2023, o incluso peores, debido al fenómeno de El Niño. Espino de Marotta recordó que el Canal ha sabido reinventarse frente a grandes retos, como lo hizo en 2002 con los estudios que dieron paso a la ampliación, y subrayó que ahora el desafío más complejo es el cambio climático. “El 2023 fue un año seco y el 2026 viene igual o peor”, afirmó, al destacar que la seguridad hídrica es un compromiso no solo con la operación de la vía, sino con más de dos millones de panameños que dependen del agua de los lagos del Canal. La subadministradora repasó la experiencia adquirida durante la ejecución de la ampliación, que involucró a más de 40 mil trabajadores y tecnología de nivel mundial, y señaló que ese aprendizaje ha dejado al Canal con una fuerza laboral altamente capacitada para enfrentar nuevos proyectos. Entre ellos mencionó el embalse del río Indio, que busca garantizar el suministro de agua a largo plazo, y el desarrollo de corredores logísticos y energéticos que refuercen el papel del Canal como ancla del comercio internacional. “Así como sobrevivimos al 2023, vamos con mayor fuerza hacia el 2026”, subrayó Espino de Marotta, resaltando el compromiso y la innovación de los más de 9,000 colaboradores de la institución.

Restricciones de calado

La subadministradora informó que el Canal ya está cerrando el presupuesto del año fiscal 2027, que inicia el 1 de octubre, tomando en cuenta los pronósticos de lluvias y sus posibles impactos. Explicó que desde julio se han anunciado restricciones de calado a los buques, una medida poco común en esa época del año, debido a que las precipitaciones se mantienen 17% por debajo del promedio. “Estamos anticipando que para el verano del 27, entiéndase abril-mayo, llegaremos a un calado de 44 pies, basado en el nivel de tránsito y los pronósticos de lluvia”, señaló. Espino de Marotta aclaró que esta reducción impactaría principalmente a las esclusas Panamax, mientras que las Neopanamax mantienen mayor capacidad. De Marotta recordó que en 2023 el Canal llegó a un calado de 44 pies, considerado el límite competitivo por la industria, y que para el verano de 2027 podría repetirse esa condición. Subrayó que el Canal siempre informa a la industria con al menos un mes de anticipación sobre las medidas que se aplicarán, garantizando previsibilidad en la operación.

Tránsitos diarios y capacidad operativa

En cuanto al número de tránsitos, indicó que actualmente se manejan entre 34 y 37 buques diarios, después de un periodo en que se alcanzaron hasta 40 y 41. El Canal tiene una capacidad sostenible de 36 tránsitos diarios”, puntualizó, aunque reconoció que la evolución dependerá de las lluvias y de la demanda internacional que ha aumentado por la crisis en el estrecho de Ormuz. “En noviembre de 2023 avisamos que íbamos a bajar a 18 tránsitos diarios, pero gracias a las medidas de ahorro de agua logramos mantener 24. Esta vez pensamos no tener que reducir el tránsito, aunque sí hemos considerado que a lo mejor tengamos que llegar a un calado de 44 pies para el verano del 2027”, explicó.

Resultados económicos

De Marotta también destacó los resultados económicos que ha dejado la ampliación del Canal en su primera década. “Más del 50% de los ingresos del Canal de Panamá proviene de las esclusas Neopanamax”, afirmó. Explicó que el tránsito de carga se ha duplicado, pasando de 268 millones de toneladas antes de la ampliación a más de 511 millones de toneladas en la actualidad. “Con un 25% de aumento en tránsitos hemos generado más del 50% del tonelaje y más del 50% de los ingresos”, subrayó la subadministradora, al señalar que la apuesta por la ampliación fue la correcta para mantener la competitividad frente al crecimiento del tamaño de los buques en el comercio internacional. Espino de Marotta recordó que, cuando se estudiaba el proyecto entre 2002 y 2005, se pensaba que el buque más grande tendría capacidad para 12,000 contenedores. Sin embargo, dijo, el Canal ha recibido embarcaciones de hasta 17,000 contenedores, y actualmente se realizan pruebas para permitir buques con una manga de hasta 53 metros, frente al límite actual de 51.25 metros. “Esto refleja la visión de innovar y adaptarnos a las nuevas tecnologías, asegurando que el Canal siga siendo competitivo y capaz de responder a las demandas de la industria”, concluyó.

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