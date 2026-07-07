‘Va a haber algo de show’, continúa discusión del reglamento en la Asamblea Nacional

Las discusiones sobre el reglamento interno continúan dentro de la Asamblea Nacional. Este martes 7 de julio se llevó a cabo por segundo día consecutivo una reunión de la junta directiva ampliada en la que participaron los coordinadores de cada bancada legislativa.

A pesar de que el proyecto de ley que se encuentra en Segundo Debate ante el pleno de la Asamblea Nacional es el resultado de la amalgamación de iniciativas legislativas provenientes de distintos partidos políticos, hay diferentes opiniones sobre puntos específicos y se podrían dar cambios significativos.

“Indiscutiblemente aquí va a haber algo de show, aquí va a haber algo de radicalismo y ojalá en el momento oportuno podamos ponernos de acuerdo para dejarle a los próximos y futuros diputados un reglamento más democrático, un reglamento más consensuado, un reglamento donde podamos tener posiciones, donde podamos mostrar nuestras posiciones con mayor democracia y que podamos tener un mayor debate”, reconoció el diputado y jefe de bancada del Partido Panameñista, José Luis Varela.

El diputado del oficialista Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, ha sido uno de los principales y más vocales opositores a la discusión de las reformas, afirmando que los diputados proponentes desconocen el reglamento actual y que hay temas más prioritarios para el país.

“Aunque no estoy de acuerdo con la discusión de este reglamento, yo soy disciplinado. El compromiso de parte mía es que se discuta, pero no tengo ningún compromiso con aprobar todo lo que dice ese proyecto”, manifestó Camacho durante su intervención en el pleno legislativo.

Para el diputado de la bancada Seguimos, José Pérez Barboni, uno de los puntos fundamentales es garantizar la transparencia y eliminar la votación secreta.

“Vivimos ya una votación secreta en esta Asamblea contra todo pronóstico, cuando se votó por las comisiones y hubo de todo por culpa de esa votación secreta”, declaró refiriéndose al anterior período legislativo. “Hubo acusaciones de traición, hubo acusaciones de no cumplir acuerdos y allá afuera el país se quedó esperando de qué era lo que realmente había pasado en esa votación. Y qué bonito sería poder votar de manera abierta, de manera nominal, así como lo hemos hecho en otros procesos, y no ocultarle al país nuestros votos”, concluyó.

La discusión sobre el proyecto continuará esta semana en el pleno de la Asamblea.