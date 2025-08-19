Mida evita hablar de sanciones a Chiquita pese a incumplir el contrato

A pesar de las advertencias de los bananeros independientes, de que por la falta de mantenimiento de las plantaciones de la empresa Chiquita Brands, la devastadora enfermedad de la Sigatoka negra está tiñendo de marrón las hojas de banano en la provincia de Bocas del Toro, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) dijo que aún no se puede hablar de sanciones para la trasnacional.

Así respondió el departamento de comunicaciones de la entidad a La Estrella de Panamá ante el cuestionamiento de los agricultores que advierten del incumplimiento del contrato por parte de la empresa al no darle el mantenimiento al cultivo, tras anunciar su cierre de operaciones en junio lo que mantiene en riesgo sanitario a la provincia.

Chiquita Brands alegó afectaciones estimadas en $75 millones por las protestas en contra de la nueva ley de pensiones, en Bocas del Toro donde la compañía concentra el 90%de la producción.

Las instituciones y ministerios “están observando de cerca” la situación con la empresa , cada uno en su área de impacto, informó el Mida.

“La Dirección Nacional de Sanidad Vegetal y la Dirección Nacional del Banano, evaluaron las fincas privadas cercanas a la planta, a solicitud de los productores independientes de la provincia de Bocas del Toro”.

El ministerio añadió que las evaluaciones técnicas en campo se mantienen para determinar las acciones sanitarias. “No se puede hablar de sanciones toda vez que se mantienen conversaciones respecto a la situación de la empresa”.

La entidad no precisó hasta cuando se mantendrían las conversaciones ni la cantidad de hectáreas afectadas de las más de 7 mil hectáreas que posee en la zona.

La Decana intentó contactar a la multinacional desde el viernes para obtener su versión, pero no fue posible una respuesta.

Trabajadores demandan

Por otro lado, Francisco Smith del Sindicado de trabajadores de las Industrias del Banano, agropecuario y Empresas a Fines (Sitraibana) anunció que demandarán a la multinacional Chiquita Panamá por incumplimiento al pago de las liquidaciones.

De acuerdo con el dirigente, las demandas son una respuesta a las exigencias que han hecho varios trabajadores al sindicato, después de ser despedidos, tras las suspensiones de las operaciones que hiciera la empresa por las protestas que se dieron desde marzo a junio en Bocas del Toro.

Con información de Lourdes García Armuelles