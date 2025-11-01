El turismo impulsa la economía panameña: aporta el 10% al PIB y crece en llegadas e ingresos

El turismo se consolida como uno de los pilares del crecimiento económico de Panamá, gracias a su ubicación estratégica, su riqueza natural y cultural, y la inversión sostenida en infraestructura.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, destacó que el sector representa el 10 % del producto interno bruto (PIB) nacional, reflejando su peso estratégico en la reactivación y diversificación económica.

“El sector turístico ya representa el 10 % de nuestro PIB y funciona como un eje claro para el desarrollo inclusivo”, afirmó el canciller durante el lanzamiento del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, bautizado como el “Foro de Davos” y organizado por CAF.

El funcionario precisó que este repunte es el resultado directo de la inversión en campañas internacionales y la captación de grandes eventos globales. “El crecimiento del turismo no tiene precedentes. Estamos desarrollando campañas internacionales. El país se convierte de forma recurrente en escenario de grandes ferias o actividades”, afirmó el canciller, quien destacó entre los eventos, las recientes Olimpiadas Robóticas (First Global Challenge 2025), realizadas del 29 de octubre al 1 de noviembre, en el Centro de Convenciones de Amador, en Panamá, lo cual es un hito que subraya la versatilidad del país

En paralelo, resaltó que: el ecoturismo se consolida con fuerza en zonas como Darién y en la Ruta Colonial Transístmica, recientemente declarada Patrimonio Mundial por la Unesco.

“El ecoturismo se está convirtiendo en una atracción en Darién y en la Ruta Colonial Transístmica, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico y fue declarada Patrimonio Mundial por la Unesco hace apenas unos meses”, subrayó.

Entre enero y agosto de 2025, el país registró un aumento de 5.1% en la llegada de visitantes internacionales y un incremento de 8.9% en los ingresos turísticos, que totalizaron $4,417.3 millones, según datos de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). Según monitoreo a los hoteles, el porcentaje de ocupación se sitúa alrededor de 57.9 % para el mismo periodo.

Solo para fiestas patrias, la administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen espera movilizar cerca de 192,000 viajeros adicionales entre este lunes 28 de octubre y el 11 de noviembre.