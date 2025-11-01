El turismo impulsa la economía panameña: aporta el 10% al PIB y crece en llegadas e ingresos

En su página web, Gloria De León, administradora general de la ATP, destacó la estrategia integral de promoción internacional, que combina <i>marketing</i> digital, publicidad, alianzas estratégicas con aerolíneas y agencias de viaje, participación en ferias y caravanas, y el posicionamiento de Panamá como<i> hub </i>regional de congresos y convenciones.Este crecimiento refleja no solo el trabajo coordinado entre la ATP, el Fondo de Promoción Turística (Promtur) y los principales gremios del sector, sino también la capacidad de Panamá para adaptarse a nuevas tendencias globales y fortalecer su competitividad internacional, señala.'La diversidad de nuestro país y la unidad del sector nos impulsa a seguir creciendo. Estos resultados muestran una estrategia sólida y colaborativa que beneficia a comunidades, empresas y a la economía nacional', afirmó.Además, aseguró que Panamá ha mantenido presencia sostenida en sus principales mercados internacionales, con una inversión anual de $20 millones en 2024 y 2025. Las ocho alianzas estratégicas con aerolíneas, mayoristas y agencias en línea —como Copa Airlines, Air Europa, AeroMéxico, Expedia, eDreams, Hotelbeds, Despegar y Orinter— han generado un retorno estimado de $38 por cada dólar invertido. Estas iniciativas aumentaron un 20% (alcanzaron 130,000) más las reservas frente a 2024. Además, se reportaron 4 alianzas en proceso y 6 en negociación, lo que aumentará la visibilidad del destino y la atracción de visitantes internacionales.Por otro lado, Panamá también participó en 13 ferias de turismo (reuniones y ocio) y 6 caravanas, generando $38 millones en oportunidades de negocio. En estos eventos asistieron 307 representantes locales, consolidando la posición del país en mercados como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil y España, e incursionando en nuevos destinos como el Caribe y, próximamente, Argentina.En turismo de reuniones, añadió, la campaña 'Centro de Convenciones Gratis' y un plan de incentivos permitió atraer en 2025 más de 100 eventos internacionales, con 50,000 asistentes internacionales, la generación de 310,000 cuartos-noche y un retorno de inversión de $50 por cada dólar invertido, consolidando a Panamá como <i>hub </i>regional de congresos y convenciones.Otro producto que mencionó es la implementación del CoStar de STR, con el cual los hoteles pueden medir su ocupación en tiempo real, facilitando decisiones estratégicas conjuntas entre el sector público y privado.'La participación de más hoteles dará una visión más completa del mercado, por lo que la ATP y Promtur invitan al sector a sumarse escribiendo a servicios@visitpanama.com', indicó. Además se anunció la próxima implementación de un seguro médico gratuito para turistas, que le permitiría a Panamá reforzar su compromiso como destino seguro y aumentan su competitividad.