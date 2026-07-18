Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo este sábado 18 de julio

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por diversos acontecimientos este sábado 18 de julio:

-El diputado Luis Eduardo Camacho explicó que la conformación de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional continúa retrasada debido a que un grupo de diputados aún no ha definido la bancada legislativa a la que pertenecerá, situación que impide avanzar con el proceso.

-El grupo “Ya es hora de que Martinelli esté libre” celebró una misa en la Capilla San Juan Pablo II, en Albrook, para pedir por la salud del expresidente Ricardo Martinelli y por el éxito de la intervención quirúrgica a la que será sometido en los próximos días.

-El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) puso en marcha un plan de mejoras en las captaciones de agua cruda y reservorios en distintos puntos de la provincia de Chiriquí. La iniciativa busca fortalecer los sistemas de abastecimiento de agua potable como parte de las medidas preventivas ante los efectos del fenómeno de El Niño.

-El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) intensificó las labores de monitoreo, evaluación y educación ambiental en diferentes sectores de la ciudad de Panamá, con el objetivo de prevenir incidentes entre personas y cocodrilos, tras el incremento de avistamientos de estos reptiles en áreas urbanas y periurbanas.

-Las autoridades venezolanas actualizaron el balance de víctimas por los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio. De acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, la cifra de fallecidos ascendió tras confirmarse 50 nuevas víctimas, mientras que el número de heridos se mantiene en 16,740 y el de personas rescatadas en 6,462.