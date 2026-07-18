Terremotos en Venezuela: cifra de muertos aumenta a 5,119 y continúan las labores de asistencia

La cifra de fallecidos por los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio ascendió este sábado 18 de julio a 5,119, tras confirmarse 50 nuevas víctimas mortales, de acuerdo con el más reciente balance oficial presentado por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. En tanto, el número de heridos y personas rescatadas se mantiene en 16,740 y 6,462, respectivamente.

A través de su canal de Telegram, Rodríguez informó además que las autoridades han brindado asistencia a 128,324 familias, mientras que 21,470 personas permanecen alojadas en 107 campamentos temporales. Asimismo, recordó que 17,907 personas quedaron sin vivienda como consecuencia de los sismos ocurridos hace casi un mes.

El presidente del Parlamento venezolano indicó que en el país continúan desplegados 2,278 rescatistas internacionales y señaló que, desde el 24 de junio, se han registrado 1,350 réplicas.

En medio de las labores de asistencia, este sábado partió desde Uruguay un vuelo con 15 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a la población afectada por los terremotos en Venezuela.

El cargamento está compuesto por insumos sanitarios, medicamentos y kits de higiene. La ayuda fue organizada de manera interinstitucional para atender las necesidades priorizadas por el Gobierno venezolano durante la fase de respuesta a la emergencia, según informó la Presidencia de Uruguay en un comunicado citado por la agencia EFE.