Terremotos en Venezuela: cifra de muertos aumenta a 5,119 y continúan las labores de asistencia

La cifra de fallecidos por los terremotos de magnitudes <b>7.2 y 7.5</b> que sacudieron Venezuela el pasado <b>24 de junio</b> ascendió este sábado 18 de julio a <b>5,119</b>, tras confirmarse 50 nuevas víctimas mortales, de acuerdo con el más reciente balance oficial presentado por el presidente de la Asamblea Nacional de <b><a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/jorge-rodriguez">Jorge Rodríguez</a></b>. En tanto, el número de heridos y personas rescatadas se mantiene en <b>16,740</b> y <b>6,462</b>, respectivamente.A través de su canal de Telegram, Rodríguez informó además que las autoridades han brindado asistencia a <b>128,324 familias</b>, mientras que <b>21,470 personas</b> permanecen alojadas en <b>107 campamentos temporales</b>. Asimismo, recordó que <b>17,907 personas</b> quedaron sin vivienda como consecuencia de los sismos ocurridos hace casi un mes.El presidente del Parlamento venezolano indicó que en el país continúan desplegados <b>2,278 rescatistas internacionales</b> y señaló que, desde el 24 de junio, se han registrado <b>1,350 réplicas</b>.En medio de las labores de asistencia, este sábado partió desde Uruguay un vuelo con <b>15 toneladas de ayuda humanitaria</b> destinadas a la población afectada por los terremotos en Venezuela.El cargamento está compuesto por insumos sanitarios, medicamentos y kits de higiene. La ayuda fue organizada de manera interinstitucional para atender las necesidades priorizadas por el Gobierno venezolano durante la fase de respuesta a la emergencia, según informó la Presidencia de Uruguay en un comunicado citado por la agencia EFE.