Lluvias en Bocas del Toro: Sinaproc activa alerta amarilla en dos distritos

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó a alerta amarilla los distritos de Changuinola y Almirante, en la provincia de Bocas del Toro, a partir de las 3:00 p.m. de este jueves 16 de julio, ante el incremento del riesgo por lluvias de variada intensidad, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles inundaciones y crecidas repentinas de ríos y quebradas.

La medida fue adoptada tras un análisis técnico del Instituto de Metereología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que atribuye estas condiciones a la interacción entre la vaguada monzónica, ubicada al sur del país, y un sistema de baja presión sobre el Caribe colombiano, cuyo eje se extiende cerca de la costa caribeña panameña.

Mientras tanto, el Sinaproc mantiene alerta verde en otros distritos del occidente del país.

La institución advirtió que las lluvias podrían provocar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones en sectores vulnerables y deslizamientos de tierra, debido a la alta saturación de los suelos, especialmente en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y las zonas norte y sur de Veraguas.

Ante este escenario, el Sinaproc informó que mantiene activados sus mecanismos de vigilancia, monitoreo y coordinación con las entidades que integran el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), autoridades locales y equipos de primera respuesta para atender cualquier eventualidad.

Entre las principales recomendaciones a la población están evitar actividades recreativas y acuáticas en ríos, quebradas, lagos y playas; no cruzar calles o cauces inundados; alejarse de zonas propensas a inundaciones, deslizamientos o caída de árboles; seguir las instrucciones de las autoridades y evacuar cuando sea necesario; brindar apoyo a personas vulnerables y evitar difundir información no confirmada.

El Sinaproc recordó que la alerta amarilla implica reforzar las acciones de preparación y respuesta, así como mantener disponibles los recursos y el personal para atender posibles emergencias, mientras que la alerta verde corresponde a una fase preventiva de vigilancia y seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas.

La entidad reiteró que cualquier situación de emergencia puede reportarse a través de las líneas 911 y 520-4425.