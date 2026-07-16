Asamblea define la integración de sus comisiones legislativas

Las comisiones permanentes constituyen la puerta de entrada de la mayoría de los proyectos de ley. En ellas se analizan las iniciativas, se reciben consultas de autoridades y sectores involucrados y se elaboran los informes que posteriormente son discutidos por el pleno.De acuerdo con el artículo 44 del Reglamento Interno, cada comisión está integrada por nueve diputados, con excepción de la Comisión de Presupuesto, considerada una de las más influyentes del Legislativo, que cuenta con quince miembros debido al volumen y relevancia de los proyectos que examina.La integración de estas instancias suele convertirse en uno de los primeros escenarios de negociación política de cada período legislativo, ya que define qué bancadas tendrán mayor presencia en las discusiones sobre presupuesto, nombramientos, reformas legales y otros temas de alto impacto.