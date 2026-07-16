Asamblea define la integración de sus comisiones legislativas

La conformación de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional entra en su etapa decisiva, luego de que venciera el plazo para que tres diputados que abandonaron la bancada Vamos definieran si se incorporarían a otro grupo parlamentario o permanecerían como independientes. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Manuel Cohen Salerno, informó que la mayor parte de la información sobre la integración de las comisiones ya fue remitida a la Secretaría General y que la presidenta del Legislativo, Shirley Castañedas, revisa las propuestas presentadas por las bancadas para llevarlas próximamente al pleno. El proceso se retrasó por la situación de los diputados Manuel Samaniego, Neftalí Zamora y Carlos Saldaña, quienes fueron expulsados del movimiento Vamos y posteriormente decidieron mantenerse como diputados independientes, sin adherirse a otra bancada. Según explicó Cohen, el Reglamento Orgánico del Régimen Interno obligaba a esperar el vencimiento del plazo establecido para que estos diputados pudieran integrarse a otra bancada, ya que esa decisión podía modificar la distribución de los espacios que corresponde a cada grupo parlamentario dentro de las comisiones. Al mantenerse como independientes, la correlación de fuerzas entre las bancadas no sufrió cambios, lo que despejó el camino para concluir la conformación de las comisiones. “Ya la presidenta de la Asamblea está revisando esto y creo que muy pronto debemos estar listos”, manifestó Cohen.

Una Asamblea con siete bancadas y tres independientes

La actual composición del Legislativo explica por qué la integración de las comisiones requiere negociaciones entre los distintos grupos parlamentarios. La Asamblea Nacional está conformada por 16 diputados de Vamos, 14 de Realizando Metas, 13 del Partido Revolucionario Democrático, ocho de Cambio Democrático, ocho del Partido Panameñista, cinco de la Bancada Mixta y cuatro de Seguimos. A ellos se suman tres diputados independientes que no pertenecen a ninguna bancada legislativa. La representación de cada bancada dentro de las comisiones debe guardar proporción con la cantidad de curules que posee cada grupo político, un principio que busca reflejar el equilibrio de fuerzas surgido de las elecciones.

¿Cómo se conforman las comisiones?

El Reglamento Orgánico del Régimen Interno establece, en su artículo 42, que los integrantes de las comisiones pueden ser escogidos mediante la presentación de nóminas de consenso, siempre que se garantice la representación proporcional de las minorías. Este mecanismo evita que cada integración tenga que someterse a votación en el pleno, siempre que exista un acuerdo previo entre las bancadas. Una vez el pleno apruebe la conformación de las comisiones, cada una deberá reunirse para elegir a su junta directiva. Los propios miembros postularán a los candidatos para la presidencia, vicepresidencia y secretaría, cargos que requieren el respaldo de la mayoría de los integrantes de la comisión.

El peso de las comisiones

Las comisiones permanentes constituyen la puerta de entrada de la mayoría de los proyectos de ley. En ellas se analizan las iniciativas, se reciben consultas de autoridades y sectores involucrados y se elaboran los informes que posteriormente son discutidos por el pleno. De acuerdo con el artículo 44 del Reglamento Interno, cada comisión está integrada por nueve diputados, con excepción de la Comisión de Presupuesto, considerada una de las más influyentes del Legislativo, que cuenta con quince miembros debido al volumen y relevancia de los proyectos que examina. La integración de estas instancias suele convertirse en uno de los primeros escenarios de negociación política de cada período legislativo, ya que define qué bancadas tendrán mayor presencia en las discusiones sobre presupuesto, nombramientos, reformas legales y otros temas de alto impacto.

Reglamento Interno sigue en debate