Gobierno de las Islas Malvinas condena pancarta de Argentina tras vencer a Inglaterra

El Gobierno de las Islas Malvinas condenó la tarde de este jueves 16 de julio la exhibición de una pancarta con el mensaje “Las Malvinas son argentinas” por parte de jugadores de la selección de Argentina tras la victoria 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo 2026, al considerar que se trató de un acto político que no tenía relación con el encuentro deportivo.

En un comunicado divulgado este jueves, la administración de las Islas Malvinas expresó su “decepción”, aunque afirmó no sentirse sorprendida por la decisión del equipo argentino de aprovechar el resultado del partido para hacer una declaración política.

”El Gobierno de las Islas Malvinas está decepcionado, aunque lamentablemente no sorprendido, de que el equipo de fútbol argentino decidiera aprovechar el resultado de la semifinal del Mundial de anoche, un partido que de ninguna manera involucraba a las Islas Malvinas”, señala el pronunciamiento.

Cuestionan el uso político del fútbol

El comunicado sostiene que los habitantes de las islas fueron víctimas de la invasión argentina de 1982 y afirma que la pancarta resultó especialmente insensible para muchas personas del archipiélago.

Asimismo, el Gobierno isleño reiteró que su política es mantener la política alejada del deporte y rechazó que las Islas Malvinas y sus habitantes sean utilizados como parte del debate político en torno a los enfrentamientos futbolísticos entre Argentina e Inglaterra.

Además, instó a la FIFA a hacer cumplir sus reglamentos y sancionar cualquier conducta que implique la introducción de mensajes políticos en las competiciones deportivas.

”Esperamos que la FIFA cumpla su promesa de mantener la política fuera del deporte y sancione cualquier comportamiento de esta naturaleza conforme a sus propias normas”, concluye el comunicado.

La pancarta tras la victoria sobre Inglaterra

Luego del triunfo argentino en la semifinal del Mundial, varios futbolistas celebraron sobre el terreno de juego sosteniendo una pancarta con la frase “Las Malvinas son argentinas”.

Entre quienes aparecieron con el mensaje figuraban Giovani Lo Celso, Lionel Messi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Flaco López, Giovanni Simeone, Thiago Almada y Julián Álvarez.

Con la victoria, Argentina avanzó a la final del Mundial 2026, donde este 19 de julio enfrentará a España en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Veteranos argentinos habían pedido separar el deporte del conflicto

Antes del encuentro, la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” de Argentina había solicitado públicamente que el partido contra Inglaterra no fuera interpretado como una revancha de la guerra de 1982.

En un comunicado, la organización afirmó que el fútbol debía mantenerse separado del conflicto bélico y pidió a los aficionados apoyar a la selección con orgullo, pero sin promover expresiones de odio o xenofobia contra el pueblo inglés.

La tensión en torno al partido también se reflejó en la víspera del encuentro, cuando la gobernadora de las Islas Malvinas, Alison Blake, iluminó su residencia oficial con los colores de la bandera de Inglaterra como gesto simbólico antes de la semifinal.