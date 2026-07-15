‘Las Malvinas son argentinas’: jugadores de la albiceleste tras vencer a Inglaterra

Tras vencer la selección argentina a su similar de Inglaterra un grupo de jugadores mostró en la cancha una pancarta que decía “Las Malvinas son argentinas”.

En el grupo estaba Lionel Messi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Flaco López, Giovanni Simeone y Thiago Almada.

También portaron la pancarta Julián Álvarez y Giovani Lo Celso.

La selección suramericana venció 2-1 a su similar de Inglaterra, por lo que este domingo 19 de julio disputará con España el título de campeón del Mundial 2026, en la ciudad de Nueva York.

Antes del encuentro la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” de la República Argentina emitió un comunicado en el que llamó a separar el fútbol del conflicto bélico por las Islas Malvinas, al tiempo que instó a mantener viva la memoria de los excombatientes y el reclamo de soberanía por vías pacíficas.

En el documento, fechado el 12 de julio de 2026, la organización sostiene que el encuentro, programado para este 15 de julio en Atlanta (Estados Unidos), representa un acontecimiento deportivo de alcance mundial, pero no debe interpretarse como una revancha de la guerra de 1982.

Bajo el título “El sentimiento malvinero no se negocia: la memoria se defiende en cada cancha”, los veteranos señalaron que, aunque comprenden la emoción de que la selección argentina dispute una semifinal mundialista frente a Inglaterra, consideran necesario “trazar una línea inquebrantable entre el fervor deportivo y la causa nacional”.

Los veteranos también pidieron a la afición argentina que apoye a la selección con orgullo, pero sin fomentar expresiones de odio o xenofobia contra el pueblo inglés.

Aunque el comunicado describe a Inglaterra como la “nación usurpadora” en referencia al conflicto por las Islas Malvinas, sostiene que el verdadero triunfo argentino consiste en mantener vivo el reclamo de soberanía desde la memoria histórica y el respeto.

Por otro lado, el gobernador de las Islas Malvinas, Alison Blake, iluminó su residencia oficial con los colores de la bandera de Inglaterra en la previa del partido entre Argentina e Inglaterra, un gesto que se produce en medio de una jornada marcada por la histórica rivalidad entre ambas selecciones.