Cámara de Comercio prende las alarmas: Operación Pandora atentaría con la reputación internacional de Panamá

El dirigente empresarial subrayó que la estabilidad económica del país está estrechamente vinculada a la percepción de orden y disciplina en la gestión tributaria. Recordó que Panamá ha trabajado durante años para fortalecer su reputación frente a organismos multilaterales y calificadoras de riesgo, por lo que cualquier señal de debilidad institucional puede tener consecuencias directas en el grado de inversión y en la llegada de capital extranjero.Asimismo, Barría hizo un llamado a las autoridades a garantizar que el proceso de investigación se lleve adelante con rigor y transparencia, de manera que se envíe un mensaje claro de que el país no tolera prácticas que atenten contra la recaudación fiscal ni contra la confianza de los contribuyentes.<i><b>'La competitividad de Panamá depende de reglas claras y de instituciones confiables. Si no se actúa con firmeza, el costo lo pagaremos todos en forma de menor inversión, menos empleo y pérdida de credibilidad internacional'</b></i>, puntualizó el presidente de la Cciap.