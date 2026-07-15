Cámara de Comercio prende las alarmas: Operación Pandora atentaría con la reputación internacional de Panamá

Empresarios panameños expresaron su preocupación por las investigaciones en curso tras la Operación Pandora, investigación que destapó un presunto esquema de corrupción en la Dirección General de Ingresos (DGI) que habría ocasionado un perjuicio de $40 millones al Estado. El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, señaló que este tipo de hechos puede afectar la imagen internacional del país y la confianza de los inversionistas. “La credibilidad de Panamá como destino seguro para la inversión depende de la transparencia y la solidez de sus instituciones. Un caso de defraudación fiscal de esta magnitud no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que también proyecta dudas en los mercados internacionales”, advirtió Barría.

Percepción

El dirigente empresarial subrayó que la estabilidad económica del país está estrechamente vinculada a la percepción de orden y disciplina en la gestión tributaria. Recordó que Panamá ha trabajado durante años para fortalecer su reputación frente a organismos multilaterales y calificadoras de riesgo, por lo que cualquier señal de debilidad institucional puede tener consecuencias directas en el grado de inversión y en la llegada de capital extranjero. Asimismo, Barría hizo un llamado a las autoridades a garantizar que el proceso de investigación se lleve adelante con rigor y transparencia, de manera que se envíe un mensaje claro de que el país no tolera prácticas que atenten contra la recaudación fiscal ni contra la confianza de los contribuyentes. “La competitividad de Panamá depende de reglas claras y de instituciones confiables. Si no se actúa con firmeza, el costo lo pagaremos todos en forma de menor inversión, menos empleo y pérdida de credibilidad internacional”, puntualizó el presidente de la Cciap.

La investigación