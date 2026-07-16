Ifarhu inicia entrega de tarjetas del Pase-U en Coclé para el primer pago

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que del martes 21 al sábado 25 de julio realizará la entrega de tarjetas del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) en la provincia de Coclé, como parte del primer pago del beneficio a través de la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros.

La jornada se desarrollará en los distritos de Aguadulce y Penonomé, donde se prevé atender a 34,211 acudientes, quienes representan a 51,036 estudiantes beneficiarios. Para este desembolso, la entidad destinará B/. 5,647,650.00.

El Ifarhu recomendó a los acudientes descargar previamente la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros para facilitar la activación de las tarjetas y el acceso al beneficio.