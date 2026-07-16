Ifarhu inicia entrega de tarjetas del Pase-U en Coclé para el primer pago

Asimismo, informó que los sitios de entrega pueden consultarse en la página web institucional, donde cada acudiente podrá verificar el centro que le corresponde.Para retirar las tarjetas del Pase-U será obligatorio presentar la cédula física y vigente del acudiente. La atención en todos los puntos habilitados será de 7:00 a.m. a 12:00 mediodía.La entidad exhortó a los acudientes a asistir en la fecha y el lugar asignados con la documentación requerida y la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros instalada en su teléfono celular, con el fin de agilizar el proceso de entrega y activación del beneficio.