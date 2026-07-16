  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Ifarhu inicia entrega de tarjetas del Pase-U en Coclé para el primer pago

El Ifarhu entregará tarjetas del Pase-U en Coclé del 21 al 25 de julio
El Ifarhu entregará tarjetas del Pase-U en Coclé del 21 al 25 de julio Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/07/2026 16:53
El Ifarhu anunció la entrega de tarjetas del Pase-U en Coclé, donde más de 51 mil estudiantes serán beneficiados.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que del martes 21 al sábado 25 de julio realizará la entrega de tarjetas del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) en la provincia de Coclé, como parte del primer pago del beneficio a través de la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros.

La jornada se desarrollará en los distritos de Aguadulce y Penonomé, donde se prevé atender a 34,211 acudientes, quienes representan a 51,036 estudiantes beneficiarios. Para este desembolso, la entidad destinará B/. 5,647,650.00.

El Ifarhu recomendó a los acudientes descargar previamente la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros para facilitar la activación de las tarjetas y el acceso al beneficio.

Asimismo, informó que los sitios de entrega pueden consultarse en la página web institucional, donde cada acudiente podrá verificar el centro que le corresponde.

Para retirar las tarjetas del Pase-U será obligatorio presentar la cédula física y vigente del acudiente. La atención en todos los puntos habilitados será de 7:00 a.m. a 12:00 mediodía.

La entidad exhortó a los acudientes a asistir en la fecha y el lugar asignados con la documentación requerida y la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros instalada en su teléfono celular, con el fin de agilizar el proceso de entrega y activación del beneficio.

Lo Nuevo