Entrega de la tarjeta del PASE-U llega esta semana a Hererra

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFAHRU) Carlos Godoy, informó que la institución avanza en la entrega de la nueva tarjeta del PASE-U, un mecanismo con el que busca reemplazar el pago mediante cheques y agilizar la entrega del beneficio a los acudientes.

Según explicó el director en una entrevista para TVN Noticias, el plan inició como un programa piloto en escuelas de la ciudad de Panamá y posteriormente se trasladó a la provincia de Los Santos para realizar ajustes junto con la Caja de Ahorros.

El PASE-U beneficia a cerca de 800 mil personas, la tarjeta será entregada por la Caja de Ahorros y contará con validación facial a través del Tribunal Electoral como medida de seguridad.

El funcionario aseguró que en el mediano y largo plazo los beneficiarios podrán utilizar una versión digital de la tarjeta desde su teléfono celular, con funciones como bloquearla y reactivarla en caso de pérdida.

“En principio las personas vieron cómo se beneficia, porque ya esto va a ser una sola vez que van a formar fila. Muchas personas que tienen trabajo no van a tener que estar pidiendo permiso, que no van a tener que ir a dos, tres, cuatro escuelas”, dijo.

¿Cúal es el proceso para activar la aplicación de la Caja de Ahorros?

Para acceder al beneficio, los acudientes deberán descargar la aplicación de la Caja de Ahorros y verificar el calendario de activación por provincia. Luego realizar el registro seleccionando el país de residencia, ingresando su correo electrónico y número de teléfono celular.

Godoy indicó que la semana pasada se entregaron unas 11 mil tarjetas en la provincia de Los Santos y que esta semana se distribuirán otras 19 mil en Herrera. Agregó que más de 183 mil personas ya han descargado la aplicación.

El director del IFARHU también destacó que la nueva modalidad permitirá conocer el destino de los fondos. “Para nuestra institución es algo innovador, porque entregar esta tarjeta mediante medidas de seguridad no es tan sencillo”, señaló.

Godoy explicó que actualmente se está pagando el primer desembolso del PASE-U correspondiente al primer trimestre del año. Añadió que el calendario continuará en Coclé y posteriormente en Veraguas, con el objetivo de culminar la implementación a nivel nacional entre julio y agosto.