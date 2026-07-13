Fallece Sam Neill, protagonista de Parque Jurásico

El actor Sam Neill, recordado por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la exitosa saga Parque Jurásico, falleció este lunes 13 de julio a los 78 años en Sídney, Australia, según confirmó su familia mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

De acuerdo con el mensaje, Neill murió de manera “repentina e inesperada”, acompañado por sus seres queridos. “Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida”, expresó la familia, que también destacó que el actor permanecía libre de cáncer al momento de su fallecimiento.

En 2023, Neill reveló que había sido diagnosticado con un linfoma en estado tres. No obstante, meses después informó que había logrado superar la enfermedad gracias a un tratamiento de inmunoterapia que modificó su sistema inmunológico.

“La pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam no padecía cáncer” señalaron sus familiares en el comunicado.

La noticia de su fallecimiento generó reacciones en distintos países. El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, lamentó su muerte y lo describió como “uno de los grandes”, en reconocimiento a una carrera que se extendió por más de cinco décadas.

Además de convertirse en un ícono del cine por su participación en Parque Jurásico, Sam Neill construyó una amplia trayectoria en la gran pantalla y la televisión, consolidándose como uno de los actores más destacados de Nueva Zelanda y una figura muy querida por varias generaciones de espectadores.