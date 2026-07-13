Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 13 de julio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó para este lunes 13 de julio un ambiente inestable, con lluvias y tormentas eléctricas en varios sectores del país, principalmente en el oriente del territorio nacional.

De acuerdo con el boletín meteorológico emitido por el pronosticador Abdiel Vásquez, durante la madrugada se registrarán lluvias con tormentas en la comarca Emberá-Wounaan (Sambú), Darién, Panamá Este, Panamá Metro, el golfo de Panamá y el sur de Azuero, mientras que el resto de la vertiente del Pacífico permanecerá con abundante nubosidad.

En horas de la mañana persistirán lluvias aisladas sobre el sur de Azuero y las zonas costeras de Panamá, con posibles incursiones hacia Panamá Metro.

Para la tarde se espera el desarrollo de fuertes lluvias acompañadas de tormentas desde Chiriquí hasta la región de Azuero, además de precipitaciones aisladas hacia el norte y este de la provincia de Panamá. Durante la noche, las lluvias disminuirán en gran parte de la vertiente del Pacífico, aunque se prevé la formación de nuevas tormentas en el Pacífico oriental.

En la vertiente del Caribe, las condiciones serán inestables durante la madrugada y la mañana, con lluvias de variada intensidad y descargas eléctricas desde el norte de Veraguas hasta la comarca Guna Yala.

En la tarde, las precipitaciones se concentrarán en el occidente del Caribe y sectores de la Costa Abajo de Colón, mientras que Guna Yala permanecerá parcialmente nublada. Para la noche se esperan nuevos episodios de lluvias y tormentas en el centro y occidente de esta vertiente.

El IMHPA informó que las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14 °C y 18 °C en las zonas montañosas, y entre 19 °C y 22 °C en el resto del país. Las máximas alcanzarán entre 23 °C y 31 °C.

Asimismo, se prevén índices de radiación ultravioleta entre las categorías de muy alta y extrema, con valores estimados entre 6 y 10+, por lo que se recomienda limitar la exposición prolongada al sol y seguir las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).